Aaj ka mausam 16 May 2026: 2 दिन कई जगहों पर आंधी-तूफान का अलर्ट, 14 राज्यों में गिरेंगे ओले

Aaj ka mausam 16 May 2026: देशभर में मौसमी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार (16 मई, 2026) को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों पर तेज धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी या बारिश होने चेतावनी है.पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव रहने से पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में आंधी, बारिश-बर्फबारी और ओलावृष्टि होने का अलर्ट है. मौसम की निजी जानकारी देने वाली एजेंसी स्काईमेट ने दक्षिण में केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है. यहां बारिश होने के साथ तूफान आने का भी अलर्ट है.