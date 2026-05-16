  • Home>
  • Gallery»
  • Aaj ka mausam 16 May 2026: 2 दिन कई जगहों पर आंधी-तूफान का अलर्ट, 14 राज्यों में गिरेंगे ओले

Aaj ka mausam 16 May 2026: 2 दिन कई जगहों पर आंधी-तूफान का अलर्ट, 14 राज्यों में गिरेंगे ओले

Aaj ka mausam 16  May 2026: देशभर में मौसमी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार (16 मई, 2026) को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों पर तेज धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी या बारिश होने चेतावनी है.पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव रहने से पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में आंधी, बारिश-बर्फबारी और ओलावृष्टि होने का अलर्ट है. मौसम की निजी जानकारी देने वाली एजेंसी स्काईमेट ने दक्षिण में केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है. यहां बारिश होने के साथ तूफान आने का भी अलर्ट है.


By: JP Yadav | Published: May 16, 2026 6:58:02 AM IST

Follow us on
Google News
Delhi NCR weather - Photo Gallery
1/10

दिल्ली-एनसीआर में मौसम

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार (16 मई, 2026) की शाम को आसमान में काले बादल छा सकते हैं. इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है.

You Might Be Interested In
Weather in Uttar Pradesh - Photo Gallery
2/10

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में शनिवार (16 मई, 2026) को मौसम का मिजाज बदला रहेगा. आसमान में बादल छाने के साथ कई जगहों पर बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार, नपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, सोनभद्र, मऊ, बलिया,आगरा, मथुरा, कानपुर, कुशीनगर, वाराणसी, प्रयागराज, जौ कौशाम्बी, फतेहपुर और बलरामपुर में बारिश-आंधी की संभावना है.

Bihar weather - Photo Gallery
3/10

बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में शनिवार (16 मई, 2026) को मौसम का मिजाज बदला हुआ है. IMD के अनुसार, राजधानी पटना के अलावा भोजपुर, सारण, शिवहर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, मुंगेर, बांका, जमुई, दरभंगा, गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, मधुबनी, सहरसा, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी है.

You Might Be Interested In
weather in Jharkhand - Photo Gallery
4/10

झारखंड में क्या बढ़ेगी गर्मी

झारखंड में शनिवार (16 मई, 2026) को सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू, दुमका, गुमला, लोहरदगा, खूंटी और रामगढ़ में बारिश होने के आसार हैं.

weather in Uttarakhand - Photo Gallery
5/10

उत्तराखंड में आज कैसा है मौसम

उत्तराखंड में शनिवार (16 मई, 2026) को टिहड़ी गढ़वाल, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है.

weather in Himachal pradesh - Photo Gallery
6/10

हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में शनिवार (16 मई, 2026) को कांगड़ा, चंबा, मंडी, ऊना, बिलासपुर, सोलन और शिमला में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

weather in Rajasthan - Photo Gallery
7/10

राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में शनिवार (16 मई, 2026) को अलवर, बाड़मेर, धौलपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और हनुमानगढ़ में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

Weather in South India - Photo Gallery
8/10

दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

मौसम विभाग की मानें तो शनिवार (16 मई, 2026) को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्ष्यद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज-चमक के साथ बारिश होगी.

Weather In North East - Photo Gallery
9/10

पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

मौसम विभाग की मानें तो शनिवार (16 मई, 2026) को असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर लगातार बढ़ती गर्मी के तेज तूफान चलने के साथ भारी बारिश होगी.

You Might Be Interested In
Punjab Haryana weather - Photo Gallery
10/10

पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

शनिवार (16 मई, 2026) को पंजाब के मोगा, अमृतसर, बठिंडा, मनसा, कपूरथला,मोहाली, बरनाला और लुधियाना में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी. वहीं, हरियाणा में मिला जुला असर रहेगा. राजस्थान से सटे इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने के साथ अन्य जगहों पर हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट है.

Tags:
Aaj Ka Mausam
Aaj ka mausam 16 May 2026: 2 दिन कई जगहों पर आंधी-तूफान का अलर्ट, 14 राज्यों में गिरेंगे ओले - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj ka mausam 16 May 2026: 2 दिन कई जगहों पर आंधी-तूफान का अलर्ट, 14 राज्यों में गिरेंगे ओले - Photo Gallery
Aaj ka mausam 16 May 2026: 2 दिन कई जगहों पर आंधी-तूफान का अलर्ट, 14 राज्यों में गिरेंगे ओले - Photo Gallery
Aaj ka mausam 16 May 2026: 2 दिन कई जगहों पर आंधी-तूफान का अलर्ट, 14 राज्यों में गिरेंगे ओले - Photo Gallery
Aaj ka mausam 16 May 2026: 2 दिन कई जगहों पर आंधी-तूफान का अलर्ट, 14 राज्यों में गिरेंगे ओले - Photo Gallery