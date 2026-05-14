Aaj ka mausam 14 May 2026: 16 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट! जानें अपने राज्यों का हाल
Aaj ka mausam 14 May 2026: मई, 2026 आधा बीतने को है और यूपी, बिहार, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में जहां एक ओर भीषण गर्मी से हाल बेहाल है. कई जगहों पर लू से लोगों की हालत पस्त है. अच्छी खबर यह है कि दूसरी ओर दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून की एंट्री हो गई है. वहीं, भारत मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक 16 राज्यों में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार (14 मई, 2026) को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. IMD ने राजधानी के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में 14, 15 और 16 मई को राजधानी लखनऊ और आसपास के कई जिलों में बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. ऐसे में यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्के बादल छाए रह सकते हैं. 14 मई को मेरठ, बुलंदशहर, शामली में बूंदाबांदी की संभावना IMD की ओर से जताई गई है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
यूपी से सटे बिहार में अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है. IMD के अनुसार, बिहार के कई जिलों में 14, 15 और 17 मई को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, झारखंड के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मौसम अधिक सक्रिय रह सकता है. लोगों को बिजली गिरने और आंधी के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में 14 मई को तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, मसूरी और पिथौरागढ़ में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में 15 और 16 मई को मौसम खराब रह सकता है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है. शिमला, मनाली, धर्मशाला और कुल्लू में बादल छाए रहने और बारिश के आसार हैं. मंडी और चंबा में भी तेज हवाओं के साथ मौसम बदल सकता है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है. 14 मई को भी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 15 मई से 18 मई तक भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, पू्र्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. आगामी 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार, असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर अत्यधिक बारिश होने की संभावना है.