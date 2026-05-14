Aaj ka mausam 14 May 2026: 16 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट! जानें अपने राज्यों का हाल

Aaj ka mausam 14 May 2026: मई, 2026 आधा बीतने को है और यूपी, बिहार, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में जहां एक ओर भीषण गर्मी से हाल बेहाल है. कई जगहों पर लू से लोगों की हालत पस्त है. अच्छी खबर यह है कि दूसरी ओर दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून की एंट्री हो गई है. वहीं, भारत मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक 16 राज्यों में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.