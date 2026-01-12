Aaj Ka Mausam: ठंडी हवाओं से कांपेगा दिल्ली-NCR! UP-बिहार में IMD जानें अपने शहर का हाल
Today Weather: उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. वहीं आज, 12 जनवरी को भी, उत्तर भारत के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. मौसम विभाग मुताबिक़ घने कोहरे के कारण काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी बुरी तरह प्रभावित होने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि घने से बहुत घने कोहरे के कारण विज़िबिलिटी काफी कम हो जाएगी.
इन राज्यों में चलेगी शीतलहर
IMD का कहना है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति बने रहने की उम्मीद है.
दिल्ली का मौसम
देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने की संभावना बहुत कम है.
UP और बिहार का हाल
कोहरे की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थिति और भी गंभीर होगी. इन इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है.
यहां होगी भारी बारिश
IMD के लेटेस्ट बुलेटिन के अनुसार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.
उत्तराखंड का मौसम
वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की तो मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तराखंड में शीतलहर चल सकती है.
मौसम विभाग ने दी सलाह
मौसम विभाग ने ठंड से प्रभावित इलाकों के लोगों को गर्म ऊनी कपड़े पहनने, सुबह और शाम को बेवजह बाहर निकलने से बचने और बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखने की सलाह दी है.