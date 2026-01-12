Aaj Ka Mausam: ठंडी हवाओं से कांपेगा दिल्ली-NCR! UP-बिहार में IMD जानें अपने शहर का हाल

Today Weather: उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. वहीं आज, 12 जनवरी को भी, उत्तर भारत के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. मौसम विभाग मुताबिक़ घने कोहरे के कारण काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी बुरी तरह प्रभावित होने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि घने से बहुत घने कोहरे के कारण विज़िबिलिटी काफी कम हो जाएगी.