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Aaj ka mausam 11 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक होगी झमाझम बारिश, कहां-कहां आएगा तूफान; जानें देशभर के मौसम का हाल

Aaj Ka Mausam 11 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने और चक्रवाती संचरण के चलते दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से सोमवार (11 मई, 2026) को दिल्ली-एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार समेत उत्तराखंड में आंधी बारिश हो सकती है. देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम बिगड़ने वाला है, हालांकि, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में गर्मी में इजाफा होगा. राजस्थान के कई जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है.


By: JP Yadav | Published: May 11, 2026 7:14:18 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में क्या आज होगी बारिश

दिल्ली में रविवार (10 मई, 2026) की रात से मौसम बदल गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार को राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इतना ही नहीं कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चलने की संभावना है, इससे गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं.

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यूपी में क्या होगी बारिश

दिल्ली से सटे यूपी में भी सोमवार सुबह से ही मौसम बिगड़ चुका है. कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग ने सोमवार को लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई इलाकों में बादल छाने और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक, सोमवार (11 मई, 2026) को बिहार के मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा,सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर बांका और जमुई में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड की राजधानी रांची के अलावा लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, पलामू, जमशेदपुर और बोकारो सोमवार को आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है.

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उत्तराखंड में कैसा है मौसम

उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत में सोमवार (11 मई, 2026) को भारी बारिश के साथ आंधी का भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड की राजधानी शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और ऊना में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव कम रहेगा, इसके चलते पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने हीटवेव अलर्ट जारी किया है. जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

दक्षिण भारत के राज्यों में भी चक्रवाती परिसंचरण का असर है, इसके चलते तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

पूर्वोत्तर भारत में सोमवार (11 मई, 2026) को बारिश होगी. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ अच्छी बारिश की संभावना है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

पश्चिमी विक्षोभ का असर सोमवार (11 मई, 2026) को पंजाब और हरियाणा में भी नजर आएगा. इसके चलते कई जिलों में धूलभरी आंधी, बादल और हल्की बारिश की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 11 से 13 मई तक मौसम अस्थिर बना रहेगा. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में भी गरज-चमक के साथ मौसम खराब हो सकता है.

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