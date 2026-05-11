Aaj ka mausam 11 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक होगी झमाझम बारिश, कहां-कहां आएगा तूफान; जानें देशभर के मौसम का हाल

Aaj Ka Mausam 11 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने और चक्रवाती संचरण के चलते दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से सोमवार (11 मई, 2026) को दिल्ली-एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार समेत उत्तराखंड में आंधी बारिश हो सकती है. देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम बिगड़ने वाला है, हालांकि, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में गर्मी में इजाफा होगा. राजस्थान के कई जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है.