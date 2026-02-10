Aaj Ka Mausam: रजाई समेटने की जल्दबाजी न करें! दिल्ली-NCR से यूपी-बिहार तक मौसम का ताजा अपडेट, IMD का अलर्ट

Today Weather: अब कहीं न कहीं मौसम ने अपने मिजाज बदलना शुरू कर दिया हैं. उत्तर भारत में मौसम धीरे-धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है. फरवरी के दूसरे हफ़्ते में ठंड कम होने लगी है, और दिन में तेज़ धूप से कई राज्यों में राहत मिल रही है. दिल्ली-NCR में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे दिन में हल्की गर्मी महसूस हो रही है. लेकिन, सुबह और रात में ठंड पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मौसम में यह बदलाव स्थायी नहीं है और कोहरा और तेज़ हवाएँ कई इलाकों को प्रभावित कर सकती हैं. चलिए जान लेते हानि आज आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है.