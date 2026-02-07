Aaj Ka Mausam: आज संभलकर निकलें! 6 राज्यों में कोहरा-बर्फबारी का अलर्ट, फरवरी में भी जारी रहेगी ठंड की मार

Today Weather: फरवरी के शुरूआती दिन चल रहे हैं. ऐसे में अब मौसम बदलने लगा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आज, 7 फरवरी 2026 को देश के कई हिस्सों में मौसम का काफ़ी असर पड़ेगा. इतना ही नहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फ़बारी होने की संभावना बनी है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घना कोहरा और ठंडी हवाएं लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही हैं. दिल्ली-NCR से लेकर जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक के इलाकों के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया गया है. चलिए जान लेते हैं आज आपके राज्य का हाल कैसा रहने वाला है.