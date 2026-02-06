Aaj Ka Mausam: दिल्ली से यूपी तक मौसम का तांडव! जानें कब से कब तक सताएगी सर्दी, IMD ने जारी किया अलर्ट

Today Weather: मौसम एक बार फिर करवट लेता हुआ नजर आ रहा है. जहां पहाड़ों में भारी बर्फबारी फिर से होने वाली है, वहीं मैदानी इलाकों को कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुकुमसेरी में तापमान गिरकर -14.9 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने लोगों को चेतावनी दी है कि अभी ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी. दिल्ली से लेकर यूपी तक अब भी कंपकंपी छुड़ा देने वाली ठंड पड़ रही है. लोगों को ठंड से किसी भी तरह की राहत की उम्मीद न करने की चेतावनी दी है. वहीं अब भी IMD का कहना है कि 9 फरवरी से उत्तर भारत में एक नया और शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ आने की उम्मीद है. इस बीच, दिल्ली के लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. भीषण ठंड के कारण पहाड़ी इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.