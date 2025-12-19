Aaj Ka Mausam: कांप रहा यूपी-बिहार! दिल्ली में जीरो विजिबिलिटी; आज का वेदर अपडेट जान घर से बाहर निकलने का नहीं होगा मन

Today Weather Update: देश भर में, ठंड ने कोहराम मचाया हुआ है. जिसके चलते पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, कड़ाके की ठंड पड़ रही है. वहीं सुबह और शाम के समय उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली सहित कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग ने अब 19 से 21 दिसंबर के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की है.