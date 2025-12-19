Aaj Ka Mausam: कांप रहा यूपी-बिहार! दिल्ली में जीरो विजिबिलिटी; आज का वेदर अपडेट जान घर से बाहर निकलने का नहीं होगा मन
Today Weather Update: देश भर में, ठंड ने कोहराम मचाया हुआ है. जिसके चलते पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, कड़ाके की ठंड पड़ रही है. वहीं सुबह और शाम के समय उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली सहित कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग ने अब 19 से 21 दिसंबर के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की है.
विजिबिलिटी हुई जीरो
विभाग के अनुसार, सुबह के समय उत्तर प्रदेश और हरियाणा में विजिबिलिटी बहुत कम रहने की संभावना है.
यहां छाएगा घना कोहरा
19-20 दिसंबर को पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में भी घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है.
इन इलाकों में बारिश
IMD ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 20-22 दिसंबर के दौरान जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है.
शीतलहर का कहर
अगले दो दिनों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है.
दिल्ली का मौसम
18 से 21 दिसंबर के बीच दिल्ली-NCR में हल्का से घना कोहरा रहने की उम्मीद है. सफदरजंग और पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर तक हो गई है. 19-21 दिसंबर के दौरान तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी के बावजूद, सुबह और शाम के समय कोहरा बना रहेगा.
यूपी का मौसम
उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की उम्मीद है. 19 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है. हालांकि, इस दौरान दोनों क्षेत्रों के कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है.