Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR से पंजाब तक बरसेंगे बादल, कई राज्यों में छाएगा अंधेरा; IMD का ऑरेंज अलर्ट
Today Weather: ठंड ने लगभग अलविदा कह दिया है. कई राज्यों में अब सुबह धूप के साथ होती है. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में 17 फरवरी, 2026 को मौसम अचानक बदलने वाला है. IMD के मुताबिक, एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है. इसका असर पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक देखने को मिलेगा. इतना ही नहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी, जबकि कुछ इलाकों में आंधी-तूफान का सिलसिला भी जारी रह सकता है. पहाड़ों पर बर्फबारी की भी संभावना है, जिससे एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर का मौसम कैसा रहने वाला है.
दिल्ली का मौसम
दिल्ली और NCR में दिन की शुरुआत नॉर्मल रहने की उम्मीद है. सुबह कोहरा कम रहेगा और धूप निकल सकती है. हालांकि, रात होते-होते ठंडी हवाएं चलेंगी और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.
यूपी का मौसम
मौसम वीभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी हिस्सों में मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, सिर्फ ठंड बढ़ेगी.
राजस्थान का मौसम
मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान के उत्तरी भागों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है.
पंजाब का मौसम
बता दें कि पंजाब में भी बादल छाए रहने का अनुमान है और हल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है.
पहाड़ी इलाकों का हाल
17-18 फरवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख इलाके में भी बारिश या बर्फबारी की उम्मीद है.
IMD का ऑरेंज अलर्ट
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMD) ने कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 18 फरवरी को बारिश जारी रह सकती है, लेकिन 19 फरवरी के बाद मौसम साफ होने लगेगा. हालांकि, फरवरी के आखिर तक हल्की ठंड बनी रहेगी, इसलिए अभी से गर्म कपड़े खरीद लें.
दिल्ली से पंजाब तक बारिश
17-18 फरवरी को पंजाब और दिल्ली-NCR में आंधी-तूफान और बारिश की उम्मीद है. इससे नमी बढ़ेगी और तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट आएगी.