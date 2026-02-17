Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR से पंजाब तक बरसेंगे बादल, कई राज्यों में छाएगा अंधेरा; IMD का ऑरेंज अलर्ट

Today Weather: ठंड ने लगभग अलविदा कह दिया है. कई राज्यों में अब सुबह धूप के साथ होती है. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में 17 फरवरी, 2026 को मौसम अचानक बदलने वाला है. IMD के मुताबिक, एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है. इसका असर पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक देखने को मिलेगा. इतना ही नहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी, जबकि कुछ इलाकों में आंधी-तूफान का सिलसिला भी जारी रह सकता है. पहाड़ों पर बर्फबारी की भी संभावना है, जिससे एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर का मौसम कैसा रहने वाला है.