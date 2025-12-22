Delhi Weather: दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! IMD ने जारी किया भीषण ठंड का अलर्ट, प्रदूषण की भी मार झेल रही राजधानी
Aaj Ka Mausam: पिछले दो दिनों से दिल्ली-एनसीआर में ठंड लगातार बढ़ रही है. पूरे इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, और हर जगह कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है. सुबह से शाम तक सूरज नहीं निकल रहा है, और ठंडी हवाएं चल रही हैं. वहीं अगर बात करें दिल्ली-एनसीआर की तो यहां अब भी लोगों को ठंड और प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है.
दिल्ली का मौसम
दिल्ली-एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. दिल्ली-एनसीआर में हवा की रफ्तार भी बढ़ने की उम्मीद है. पिछले दो महीनों से हवा की रफ्तार 8 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच ऊपर-नीचे हो रही थी, लेकिन आज से दिल्ली-एनसीआर में हवा की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी.
ठंडी हुवाओं का कहर
ये हवाएं लोगों को और ज़्यादा ठंड महसूस कराएंगी, क्योंकि दिल्ली-NCR में ठंड लगातार बढ़ रही है. आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा ठंड पड़ने का अनुमान है.
दिल्ली में भीषण ठंड का अलर्ट
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपना लेटेस्ट मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, लेकिन दिल्ली-NCR के लिए अभी तक शीतलहर की चेतावनी जारी नहीं की गई है. IMD के अनुसार, सोमवार के लिए दिल्ली-NCR में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
लोगों को दी गई चेतावनी
दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में सुबह से शाम तक घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है. ठंडी हवाएं भी चलती रहेंगी. लोगों को सुबह बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा.
येलो अलर्ट जारी
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने लोगों को सुबह घर के अंदर रहने और हाईवे पर यात्रा करने से बचने की सलाह देने के लिए यह येलो अलर्ट जारी किया है.
कैसा रहेगा आज का मौसम
भारत मौसम विज्ञान विभाग की मानें, तो फिलहाल इस पूरे सप्ताह कड़ाके की ठंड पड़ेगी. पूरे 27 दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होती रहेगी. अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.