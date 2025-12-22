Delhi Weather: दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! IMD ने जारी किया भीषण ठंड का अलर्ट, प्रदूषण की भी मार झेल रही राजधानी

Aaj Ka Mausam: पिछले दो दिनों से दिल्ली-एनसीआर में ठंड लगातार बढ़ रही है. पूरे इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, और हर जगह कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है. सुबह से शाम तक सूरज नहीं निकल रहा है, और ठंडी हवाएं चल रही हैं. वहीं अगर बात करें दिल्ली-एनसीआर की तो यहां अब भी लोगों को ठंड और प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है.