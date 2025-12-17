Aaj Ka Mausam: जहरीली हवा नहीं छोड़ रही दिल्ली का दामन! UP-बिहार में शीतलहर का कहर, जानिए अपने शहर का हाल

Weather Update: देशभर में अब ठंड बढ़ती जा रही है. वहीं शीतलहर ने भी रफ़्तार पकड़ ली है. दिल्ली से लेकर यूपी तक के लोगों को अब कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा. वहीं अगर आज के मौसम की बात करें तो कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है, तो कुछ जगहों पर घना कोहरा और शीतलहर पड़ रही है. उत्तर भारत में ठंड की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं. चलिए जान लेते हैं कि आपके शहर का मौसम कैसा रहना वाला है.