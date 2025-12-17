  • Home>
  • Aaj Ka Mausam: जहरीली हवा नहीं छोड़ रही दिल्ली का दामन! UP-बिहार में शीतलहर का कहर, जानिए अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam: जहरीली हवा नहीं छोड़ रही दिल्ली का दामन! UP-बिहार में शीतलहर का कहर, जानिए अपने शहर का हाल

Weather Update: देशभर में अब ठंड बढ़ती जा रही है. वहीं शीतलहर ने भी रफ़्तार पकड़ ली है. दिल्ली से लेकर यूपी तक के लोगों को अब कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा. वहीं अगर आज के मौसम की बात करें तो कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है, तो कुछ जगहों पर घना कोहरा और शीतलहर पड़ रही है. उत्तर भारत में ठंड की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं. चलिए जान लेते हैं कि आपके शहर का मौसम कैसा रहना वाला है. 


By: Heena Khan | Published: December 17, 2025 6:08:03 AM IST

1/6

दिल्ली AQI

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देख हर कोई हैरान है. लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. दिल्ली के कई अहम इलाकों में फिलहाल हालात बहुत चिंताजनक हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी में आज, बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को प्रदूषण का स्तर ज़्यादा रहने की उम्मीद है.

2/6

दिल्ली का मौसम

दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा. इसके अलावा, सुबह के समय 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है.

3/6

कोहरे का कहर

मौसम विभाग ने बिहार के जहानाबाद, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, गया और पटना समेत 18 शहरों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. इस अलर्ट में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, सहारनपुर, इटावा, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज भी शामिल हैं.

4/6

जानिए अपने शहर का हाल

वहीं अगर बात करें यूपी की तो प्रदेश में सुबह के समय घने कोहरे से दिक्कतें होने की उम्मीद है. पहाड़ी इलाकों में हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. हरियाणा के गुरुग्राम के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है.

5/6

इन राज्यों में बारिश

मौसम विभाग ने बुधवार, 17 दिसंबर, 2025 को तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. संभावित बारिश के कारण मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

6/6

यहां होगी तेज बारिश

कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 17 दिसंबर, 2025 की देर रात और पूरे गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025 को हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की उम्मीद है.

