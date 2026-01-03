Today Weather: ठंड, बारिश या कोहरा? IMD अलर्ट से यूपी-बिहार और दिल्ली में बढ़ी चिंता

Aaj Ka Mausam: देश के अधिकांश राज्यों में ठंड बढ़ रही है. पहाड़ी इलाकों में हो रही ठंड और बारिश की वजह से पूर्वी तटीय राज्यों में भी शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरा और शीतलहर का असर देखने को मिलेगा. दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में 4-5 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर का मौसम केसा रहने वाला है.