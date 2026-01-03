  • Home>
  • Today Weather: ठंड, बारिश या कोहरा? IMD अलर्ट से यूपी-बिहार और दिल्ली में बढ़ी चिंता

Today Weather: ठंड, बारिश या कोहरा? IMD अलर्ट से यूपी-बिहार और दिल्ली में बढ़ी चिंता

Aaj Ka Mausam: देश के अधिकांश राज्यों में ठंड बढ़ रही है. पहाड़ी इलाकों में हो रही ठंड और बारिश की वजह से पूर्वी तटीय राज्यों में भी शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरा और शीतलहर का असर देखने को मिलेगा. दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में 4-5 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर का मौसम केसा रहने वाला है. 


By: Heena Khan | Published: January 3, 2026 7:07:53 AM IST

1/6

UP का मौसम

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम ऐसा ही रहेगा. 8 जनवरी तक पूर्व और पश्चिमी यूपी में ऐसा ही मौसम रहेगा.

2/6

इन इलाकों में छाएगा घना कोहरा

दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में 4-5 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

3/6

दिल्ली-NCR का मौसम

सुबह और रात के समय मध्यम से घना कोहरा यातायात को प्रभावित कर सकता है.

4/6

बिहार का मौसम

बिहार के इलाकों में 'कोल्ड डे' (Cold Day) जैसी स्थिति बनी रहेगी. यहाँ घना कोहरा छाए रहने की वजह से धूप कम निकलेगी

5/6

विजिबिलिटी होगी कम

मैदानी राज्यों (पंजाब, हरियाणा और राजस्थान) में, पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है, जिससे विज़िबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो सकती है.

6/6

पड़ेगी कड़ाके की ठंड

कुल मिलाकर, अगले 3-4 दिनों तक उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रभाव बना रहेगा.

