Aaj Ka Mausam: सर्दी और बारिश का डबल अटैक! दिल्ली-UP में ठिठुरन, 3 राज्यों में अलर्ट

Today Weather Update: उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कई दूसरे राज्यों में हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, जिससे लोग ठंड से बचने के लिए अलाव के पास इकट्ठा हो रहे हैं. कड़ाके की ठंड की वजह से कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी ठंड के साथ-साथ तेज़ हवाएं चलने की आशंका है. पहाड़ी इलाकों में भी लोगों के लिए हालात और खराब होने की संभावना बनी हुई है. चलिए जान लेते हैं कि अन्य राज्यों के हाल कैसे रहने वाले हैं.