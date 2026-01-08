Aaj Ka Mausam: सर्दी और बारिश का डबल अटैक! दिल्ली-UP में ठिठुरन, 3 राज्यों में अलर्ट
Today Weather Update: उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कई दूसरे राज्यों में हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, जिससे लोग ठंड से बचने के लिए अलाव के पास इकट्ठा हो रहे हैं. कड़ाके की ठंड की वजह से कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी ठंड के साथ-साथ तेज़ हवाएं चलने की आशंका है. पहाड़ी इलाकों में भी लोगों के लिए हालात और खराब होने की संभावना बनी हुई है. चलिए जान लेते हैं कि अन्य राज्यों के हाल कैसे रहने वाले हैं.
3 राज्यों में बारिश
मौसम विभाग के अनुसाद भारत के तीन राज्यों के लिए बारिश की स्थति बनी हुई है. ये तीनों राज्य मुख्य रूप से दक्षिण भारत में हैं: तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह. मौसम विभाग ने इन राज्यों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
दिल्ली का मौसम
गुरुवार सुबह से दिल्ली में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है. मौसम विभाग का कहना है कि, गुरुवार सुबह से राष्ट्रीय राजधानी में ठंडी हवाएं चलने की उम्मीद है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.
हरियाणा का मौसम
हरियाणा में पानीपत, गुरुग्राम और सोनीपत में भी कड़ाके की शीतलहर चलने की उम्मीद है.
उत्तर प्रदेश का मौसम
मौसम विभाग का कहना है कि, उत्तर प्रदेश के 15 से ज़्यादा जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. वहीं लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, बरेली, अमेठी, टुंडला, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में शीतलहर का असर पड़ने की संभावना है.
बिहार का मौसम
बिहार में गुरुवार 8 जनवरी को राज्य के 19 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, गया, जहानाबाद, नालंदा, बेगुसराय, लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिलों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है.
स्कूल रहेंगे बंद
इस भीषण ठंड में कई राज्यों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है.