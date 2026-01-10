Aaj Ka Mausam: आज होगी 4 राज्यों में झमाझम बारिश! ठंडी हवाएं छुड़ाएंगी कंपकंपी जानें अपने राज्य का हाल

Aaj Ka Mausam: आज होगी 4 राज्यों में झमाझम बारिश! ठंडी हवाएं छुड़ाएंगी कंपकंपी जानें अपने राज्य का हाल
Today Weather: दिल्ली से लेकर यूपी तक लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. बिन मौसम हुई बारिश ने भी लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. जहां उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं अब दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण दक्षिण भारत में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. जिसके चलते उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घना कोहरा की स्थति बनी हुई है. चलिए जान लेते हैं आज मौजम कैसा रहने वाला है.
छाएगा घना कोहरा
IMD का कहना है कि अगले 5-7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की बहुत अधिक संभावना है, और अगले 2-3 दिनों के दौरान मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही रहेगा.
यूपी का मौसम
अगले दो दिनों में उत्तर प्रदेश के लोगों को कड़ाके की ठंड और कोहरे से थोड़ी राहत मिल सकती है. IMD के मुताबिक, धूप निकलने से कोहरे और ठंड में थोड़ी कमी आएगी. हालांकि, कई इलाकों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है.
दिल्ली का मौसम
अगले सात दिनों में दिल्ली में मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. ठंड का मौसम बना रहेगा, और न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में और गिरावट आ सकती है.
इन राज्यों में चलेंगी ठंडी हवाएं
10-11 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, 10 जनवरी को उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में, और 11-14 जनवरी तक राजस्थान में शीतलहर चलने की बहुत ज़्यादा संभावना है.
भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण 9 और 10 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.
बिहार का मौसम
अगले कुछ दिनों तक बिहार में शीतलहर और घना कोहरा जारी रहेगा. मौसम विभाग ने 10 और 11 जनवरी को बिहार के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति रहने का अनुमान लगाया है.