Aaj Ka Mausam: आज होगी 4 राज्यों में झमाझम बारिश! ठंडी हवाएं छुड़ाएंगी कंपकंपी जानें अपने राज्य का हाल

Today Weather: दिल्ली से लेकर यूपी तक लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. बिन मौसम हुई बारिश ने भी लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. जहां उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं अब दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण दक्षिण भारत में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. जिसके चलते उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घना कोहरा की स्थति बनी हुई है. चलिए जान लेते हैं आज मौजम कैसा रहने वाला है.