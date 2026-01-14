Aaj Ka Mausam: मकर संक्रांति पर सर्दी का सितम! बिहार-यूपी में शीतलहर, दिल्ली में ठंड से राहत नहीं
Today Weather: जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है. जहां एक तरफ आसमान में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है. वहीं आज लोग पतंग उड़ाकर ये त्योहार मनाने की आस में हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर से लेकर पहाड़ी इलाकों तक के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है. कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार में भी विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. आइए जानते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा.
राजस्थान का मौसम
राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी है, पिछले 24 घंटों में राज्य के दस से ज़्यादा जगहों पर न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है, जिसके बाद तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है.
दिल्ली का मौसम
आज दिल्ली में तापमान 3°C के आसपास रहने की उम्मीद है. हालांकि, राजधानी में दोपहर 1 बजे के बाद तेज़ धूप निकलने की संभावना है. धूप की वजह से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन शाम तक कड़ाके की ठंड वापस आ जाएगी.
उत्तर प्रदेश और बिहार का मौसम
दिल्ली की तरह, उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा छा सकता है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो जाएगी. हालांकि, उम्मीद है कि सुबह 11 बजे के बाद कोहरा छंटना शुरू हो जाएगा, और दोपहर 1 से 2 बजे के बीच धूप निकल सकती है.
जम्मू और कश्मीर
मौसम विभाग के अधिकारियों ने अगले 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर में मौसम मुख्य रूप से सूखा रहने का अनुमान लगाया है. इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है.
पश्चिम बंगाल मौसम पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार, अगले सात दिनों में सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. हालांकि, अगले पांच दिनों तक पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस कम रह सकता है.
हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश में 16 जनवरी से बर्फबारी होने का अनुमान है. चंबा समेत सात जिलों के लिए घने कोहरे और शीतलहर का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. लाहौल-स्पीति का कुकुमसेरी सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान गिरकर माइनस 9.6 डिग्री सेल्सियस हो गया.