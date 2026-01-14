Aaj Ka Mausam: मकर संक्रांति पर सर्दी का सितम! बिहार-यूपी में शीतलहर, दिल्ली में ठंड से राहत नहीं

Today Weather: जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है. जहां एक तरफ आसमान में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है. वहीं आज लोग पतंग उड़ाकर ये त्योहार मनाने की आस में हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर से लेकर पहाड़ी इलाकों तक के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है. कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार में भी विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. आइए जानते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा.