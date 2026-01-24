हड्डियां जमा देने वाली सर्दी!  दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बर्फीली हवाएं, यूपी-बिहार में कंपकंपी छुड़ा देगी ठंड

Today Weather: उत्तर भारत में कई दिनों से जहां लोगों को ठंड से राहत थी वहीं एक बार फिर ठंड ने दस्तक दे दी है. और इस बार ऐसी ठंड लौटी है कि घरों से बाहर निकलते ही लोगों की कंपकंपी छूटना शुरू हो गई है. बारिश और साइबेरियाई हवाओं के बाद, ठंड की लहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. पहाड़ों से आने वाली बहुत ठंडी और सूखी हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है. उम्मीद है कि यह शीतलहर अगले 72 घंटों तक दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में बनी रहेगी. चलिए जान लेते आज और आने वाले दिनों में आपके राज्यों का हाल कैसा रहने वाला है.