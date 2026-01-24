  • Home>
  • Gallery»
  • हड्डियां जमा देने वाली सर्दी!  दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बर्फीली हवाएं, यूपी-बिहार में कंपकंपी छुड़ा देगी ठंड

हड्डियां जमा देने वाली सर्दी!  दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बर्फीली हवाएं, यूपी-बिहार में कंपकंपी छुड़ा देगी ठंड

Today Weather: उत्तर भारत में कई दिनों से जहां लोगों को ठंड से राहत थी वहीं एक बार फिर ठंड ने दस्तक दे दी है. और इस बार ऐसी ठंड लौटी है कि घरों से बाहर निकलते ही लोगों की कंपकंपी छूटना शुरू हो गई है. बारिश और साइबेरियाई हवाओं के बाद, ठंड की लहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. पहाड़ों से आने वाली बहुत ठंडी और सूखी हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है. उम्मीद है कि यह शीतलहर अगले 72 घंटों तक दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में बनी रहेगी. चलिए जान लेते आज और आने वाले दिनों में आपके राज्यों का हाल कैसा रहने वाला है.


By: Heena Khan | Published: January 24, 2026 7:14:45 AM IST

Follow us on
Google News
aaj ka mausam - Photo Gallery
1/6

ठंड बिगाड़ेगी हालात

आपकी जानकारी के लिए बता दें. भारत मौसम विज्ञान विभाग  का कहना  है कि ठंड, घने कोहरे और तेज़ हवाओं  से हालात खराब हो सकते हैं. यही वजह है कि मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है.

You Might Be Interested In
हड्डियां जमा देने वाली सर्दी!  दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बर्फीली हवाएं, यूपी-बिहार में कंपकंपी छुड़ा देगी ठंड - Photo Gallery
2/6

वापस आया शीतलहर का दौर

एक बार फिर शीतलहर का दौर वापस आ गया है. जी हैं 15 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान तेज़ी से गिर रहा है. IMD के अनुसार, अगले तीन दिनों में कई शहरों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

aaj ka mausam 5 - Photo Gallery
3/6

दिल्ली-NCR का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों तक दिल्ली-NCR का मौसम हाड़ गला देने वाला रहने वाला है. जानकारी के मुताबिक न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच गिर सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 24 से 26 जनवरी के बीच हल्के से घने कोहरे की चेतावनी जारी की है.

You Might Be Interested In
हड्डियां जमा देने वाली सर्दी!  दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बर्फीली हवाएं, यूपी-बिहार में कंपकंपी छुड़ा देगी ठंड - Photo Gallery
4/6

यूपी-बिहार में भी बिगड़ा मौसम

उत्तर प्रदेश और बिहार में कई दिनों से ठंड से लोगों को राहत थी, लेकिन अब कोहरा बड़ी समस्या बन गया है. पूर्वी यूपी और बिहार के कई हिस्सों में सुबह घना कोहरा छा सकता है. न्यूनतम तापमान 11 से 15 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि अधिकतम 23 से 26 डिग्री तक जा सकता है.

हड्डियां जमा देने वाली सर्दी!  दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बर्फीली हवाएं, यूपी-बिहार में कंपकंपी छुड़ा देगी ठंड - Photo Gallery
5/6

कोहरे का कहर

IMD ने पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. अमृतसर, चंडीगढ़, हिसार और श्री गंगानगर जैसे इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम रहने की उम्मीद है.

You Might Be Interested In
हड्डियां जमा देने वाली सर्दी!  दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बर्फीली हवाएं, यूपी-बिहार में कंपकंपी छुड़ा देगी ठंड - Photo Gallery
6/6

बर्फबारी करेगी हाल बुरा

जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 24 और 25 जनवरी को खराब मौसम से थोड़ी राहत मिलेगी. हालांकि, 26 जनवरी को एक नया और ज़्यादा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा. इससे 26 से 28 जनवरी के बीच कई इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है.

Tags:
Aaj Ka Mausambihar weatherdelhi weathertoday weatherUP Weather
हड्डियां जमा देने वाली सर्दी!  दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बर्फीली हवाएं, यूपी-बिहार में कंपकंपी छुड़ा देगी ठंड - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हड्डियां जमा देने वाली सर्दी!  दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बर्फीली हवाएं, यूपी-बिहार में कंपकंपी छुड़ा देगी ठंड - Photo Gallery
हड्डियां जमा देने वाली सर्दी!  दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बर्फीली हवाएं, यूपी-बिहार में कंपकंपी छुड़ा देगी ठंड - Photo Gallery
हड्डियां जमा देने वाली सर्दी!  दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बर्फीली हवाएं, यूपी-बिहार में कंपकंपी छुड़ा देगी ठंड - Photo Gallery
हड्डियां जमा देने वाली सर्दी!  दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बर्फीली हवाएं, यूपी-बिहार में कंपकंपी छुड़ा देगी ठंड - Photo Gallery