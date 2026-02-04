Aaj Ka Mausam: कई राज्यों में बरसेंगे ओले! यूपी से लेकर दिल्ली तक बारिश की संभावना; IMD की चेतावनी

Today Weather: जनवरी की ठंड ने इस बार लोगों को झंकझोर कर रख दिया था. वहीं अब फरवरी की शुरुआत में भी पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. बता दें कि जम्मू और कश्मीर में 6 फरवरी की शाम तक बादल छाए रहने की संभावना जताई जा ह्री है. वहीं 7 फरवरी को कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है. 8 फरवरी को मौसम सूखा रहने की उम्मीद है, जबकि 9 और 10 फरवरी को कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. चलिए जान लेते हैं आपके राज्य का हाल कैसा रहने वाला है.