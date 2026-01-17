Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR में हाड़ गला देने वाली सर्दी, UP-बिहार में छाया घना कोहरा; जाने अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR में हाड़ गला देने वाली सर्दी, UP-बिहार में छाया घना कोहरा; जाने अपने शहर का हाल
Today Weather Update: देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां हाड़ गला देने वाली ठंड पड़ रही है. उत्तर भारत के लोग ठंड से सबसे ज्यादा परेशान हैं, जनवरी की ठंड अपने चरम पर पहुंच गई है. कुछ इलाके ऐसे हैं जहां घना कोहरा छाया हुआ है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं. जबकि बारिश के अलर्ट राहत और मुश्किलें दोनों ला रहे हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अभी भी सुबह घना कोहरा छाया हुआ है और जीरो विजिबिलिटी है. वहीं कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रिकॉर्ड की गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेनें लेट चल रही हैं और फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं. सड़क पर ट्रैफिक भी धीमा है. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि यह दौर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. चलिए जान लेते हैं आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है.
मौसम विभाग की भविष्यवाणी
अगले पांच दिनों में कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है. कुछ जगहों पर हल्की बारिश की भी संभावना है. तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा, लेकिन सुबह और रात में ठंड अभी भी परेशान करने वाली रहेगी.
छाएगा घना कोहरा
मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान भले ही 2 से 4 डिग्री बढ़े, लेकिन ठंड का असर बना रहेगा.
UP-बिहार का हाल
उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम की सबसे बड़ी चुनौती कोहरा है. 19 से 21 जनवरी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है. पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी 18 से 21 जनवरी के बीच कई इलाकों में घना कोहरा रहेगा.
दिल्ली-NCR का हाल
19 और 20 जनवरी को हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. इससे ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बढ़ी हुई नमी के कारण सुबह कोहरा बना रह सकता है.
पंजाब-हरियाणा का हाल
पश्चिमी विक्षोभ का असर पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा देखने को मिलेगा. 18 से 20 जनवरी के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है. इससे कोहरे में थोड़ी कमी आएगी.
पहाड़ों पर होगी बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 17 जनवरी से बर्फबारी शुरू होने की संभावना है. इसका असर मैदानी इलाकों के मौसम पर भी पड़ेगा.