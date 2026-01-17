Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR में हाड़ गला देने वाली सर्दी, UP-बिहार में छाया घना कोहरा; जाने अपने शहर का हाल

Today Weather Update: देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां हाड़ गला देने वाली ठंड पड़ रही है. उत्तर भारत के लोग ठंड से सबसे ज्यादा परेशान हैं, जनवरी की ठंड अपने चरम पर पहुंच गई है. कुछ इलाके ऐसे हैं जहां घना कोहरा छाया हुआ है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं. जबकि बारिश के अलर्ट राहत और मुश्किलें दोनों ला रहे हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अभी भी सुबह घना कोहरा छाया हुआ है और जीरो विजिबिलिटी है. वहीं कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रिकॉर्ड की गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेनें लेट चल रही हैं और फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं. सड़क पर ट्रैफिक भी धीमा है. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि यह दौर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. चलिए जान लेते हैं आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है.