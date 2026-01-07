  • Home>
  • Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड ने रोकी रफ्तार! दिल्ली से राजस्थान तक शीतलहर, दक्षिण में बारिश की चेतावनी

Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड ने रोकी रफ्तार! दिल्ली से राजस्थान तक शीतलहर, दक्षिण में बारिश की चेतावनी

Today Weather Update: 7 जनवरी, 2026 को उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में एक गंभीर सर्दी ने कहर बरपाया है. जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है. वहीं शीतलहर और घने कोहरे ने देश के मुख्य राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और राजस्थान को अपनी चपेट में ले लिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने लोगों को यात्रा में रुकावटों और स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में अलर्ट किया है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी और तापमान खतरनाक रूप से नीचे चला गया था. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर का हाल क्या रहने वाला है.


By: Heena Khan | Published: January 7, 2026 6:04:20 AM IST

aaj ka mausam - Photo Gallery
1/6

येलो अलर्ट जारी

दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का सिस्टम बनने के बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेन्नई और उसके आस-पास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. जानकारी के मुताबिक 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, साथ ही हल्की से भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की भी संभावना है.

aaj ka mausam 3 - Photo Gallery
2/6

दिल्ली में बढ़ रही ठंड

राजधानी में कड़ाके की ठंड जारी है. न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक पहुंच सकता है. सुबह घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम रहेगी, और प्रदूषण का स्तर बहुत खराब कैटेगरी में रहेगा.

3/6

बिहार का हाल

राज्य के कई हिस्सों में ठंड का मौसम बना हुआ है. उत्तरी बिहार के जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होगा. न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.

4/6

राजस्थान का मौसम

राजस्थान में अलग-अलग हिस्सों में, खासकर पूर्वी राजस्थान में, शीतलहर चली, जहां ठंड का मौसम रहा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में घने कोहरे का खतरा था.

Railways sets speed limits for safety - Photo Gallery
5/6

यात्रा में रुकावटों की आशंका

घना कोहरा एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे के लिए खतरा बन गया था. कम विजिबिलिटी के कारण ड्राइविंग की स्थिति असुरक्षित हो रही थी और मौसम से प्रभावित इलाकों में यात्राओं में ज़्यादा समय लग रहा था. अधिकारियों ने सावधान रहने, गर्म कपड़े पहनने और स्थिति को नियमित रूप से चेक करने की सलाह दी.

6/6

शीतलहर का प्रकोप

देश के उत्तरी मानक में शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, साथ ही कोहरा छाया निवास से दृश्यता कम हो गई है. मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम की संभावना बनी हुई है.

Tags:
Aaj Ka MausamDelhi AQIdelhi weathertoday weatherUP Weather
