Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड ने रोकी रफ्तार! दिल्ली से राजस्थान तक शीतलहर, दक्षिण में बारिश की चेतावनी

Today Weather Update: 7 जनवरी, 2026 को उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में एक गंभीर सर्दी ने कहर बरपाया है. जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है. वहीं शीतलहर और घने कोहरे ने देश के मुख्य राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और राजस्थान को अपनी चपेट में ले लिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने लोगों को यात्रा में रुकावटों और स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में अलर्ट किया है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी और तापमान खतरनाक रूप से नीचे चला गया था. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर का हाल क्या रहने वाला है.