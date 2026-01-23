Aaj Ka Mausam: मौसम लेगा विकराल रूप! बारिश से लेकर पड़ेंगे ओले, अगले 2 दिन 7 राज्यों का जीना होगा मुश्किल

Aaj Ka Mausam: मौसम लेगा विकराल रूप! बारिश से लेकर पड़ेंगे ओले, अगले 2 दिन 7 राज्यों का जीना होगा मुश्किल
Today Weather: दिल्ली-एनसीआर से लेकर बिहार तक का मौसम इस समय लाजवाब है, ना ज्यादा ठंड और ना ही शीतलहर का कहर. मदहोश करने वाली हल्की सर्द हवाएं दिल-दिमाग को खुश कर दे रही हैं. लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठंड और कोहरे का कहर अब थम गया है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर जबरदस्त पलटी मारने वाली है. मौसम विभाग (IMD) ने खतरनाक मौसम की चेतावनी जारी की.
बारिश और ओले पड़ने का अनुमान
मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अगले कुछ दिनों में मौसम का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिलेगा जिसका अपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा. मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में मौसम विकराल रूप लेने वाला है. उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि होने की संभावना है.
जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक के बिगड़ेंगे हालात
इस मौसम प्रणाली ने जम्मू और कश्मीर से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक के इलाकों को प्रभावित किया है. इसके अलावा, विभाग ने चेतावनी दी है कि 26 से 28 जनवरी के बीच एक और मज़बूत पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है.
होगी भारी बर्फबारी
पहाड़ी राज्यों में हालात सबसे खराब होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान लगाया है.
दिल्ली का मौसम
मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब से दिल्ली तक हल्की बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में आंधी-तूफान की भी संभावना है.
हरियाणा का मौसम
हरियाणा के लिए ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है. 23 जनवरी को तेज़ हवाएं और गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है, जिससे ठंड वापस आ सकती है.
यूपी का मौसम
मौसम विभाग ने बताया है कि शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है. इस बीच, राजस्थान में तेज़ हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है.