Aaj Ka Mausam: मौसम लेगा विकराल रूप! बारिश से लेकर पड़ेंगे ओले, अगले 2 दिन 7 राज्यों का जीना होगा मुश्किल

Today Weather: दिल्ली-एनसीआर से लेकर बिहार तक का मौसम इस समय लाजवाब है, ना ज्यादा ठंड और ना ही शीतलहर का कहर. मदहोश करने वाली हल्की सर्द हवाएं दिल-दिमाग को खुश कर दे रही हैं. लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठंड और कोहरे का कहर अब थम गया है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर जबरदस्त पलटी मारने वाली है. मौसम विभाग (IMD) ने खतरनाक मौसम की चेतावनी जारी की.