Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR में होगी झमाझम बारिश! कई शहरों में कोहरे का सितम; जाने अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम
Today Weather: महीनेभर ठंड से कांपने वालों के लिए एक राहत की खबर है. जी हां! उत्तर भारत में ठंड का असर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन अब भी कहीं न कहीं ठंड का असर देखा जा सकता है. राहत की खबर ये है कि शीतलहर कम हो गई है, लेकिन कोहरा लोगों के लिए मुश्किलें अब भी खड़ी कर रहा है. खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में सुबह का घना कोहरा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ-साथ सड़क, रेल और हवाई यातायात को भी बाधित कर रहा है. वहीं आज हम आपको भारत के अलग अलग राज्यों में कैसा मौसम रहने वाला है? ये बताने वाले हैं, इसके लिए आपको पूरी खबर को पड़ना पड़ेगा.
उत्तर प्रदेश का हाल
वहीं अगर बात करें यूपी की तो 21 जनवरी को उत्तर प्रदेश में सुबह घना कोहरा छाया रहेगा. इसके अलावा विजिबिलिटी कई जिलों में 50 से 200 मीटर के बीच रही.
बिहार का मौसम
बिहार का हाल भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है. जानकारी के मुताबिक, बिहार के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा लेकिन शीतलहर से लोगों को राहत मिली रहेगी.
दिल्ली का मौसम
आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर का मौसम बदलने वाला है. 21 जनवरी को राजधानी में हल्का कोहरा देखा गया. IMD के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 23 और 24 जनवरी को हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है.
पंजाब-हरियाणा का हाल
उत्तर-पश्चिम भारत में भीषण शीतलहर की स्थिति अब कम हो गई है और कुछ सीमित इलाकों तक ही सीमित है. IMD के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.
बर्फबारी जारी
पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है. ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई है. इसके चलते मैदानी इलाकों तक ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं.
आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक 22 जनवरी के बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी. कोहरा धीरे-धीरे कमजोर पड़ेगा, लेकिन सुबह के समय पूरी तरह खत्म नहीं होगा. 26 जनवरी तक उत्तर भारत में मौसम कुल मिलाकर राहत भरा रहेगा.