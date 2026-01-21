Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR में होगी झमाझम बारिश! कई शहरों में कोहरे का सितम; जाने अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम

Today Weather: महीनेभर ठंड से कांपने वालों के लिए एक राहत की खबर है. जी हां! उत्तर भारत में ठंड का असर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन अब भी कहीं न कहीं ठंड का असर देखा जा सकता है. राहत की खबर ये है कि शीतलहर कम हो गई है, लेकिन कोहरा लोगों के लिए मुश्किलें अब भी खड़ी कर रहा है. खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में सुबह का घना कोहरा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ-साथ सड़क, रेल और हवाई यातायात को भी बाधित कर रहा है. वहीं आज हम आपको भारत के अलग अलग राज्यों में कैसा मौसम रहने वाला है? ये बताने वाले हैं, इसके लिए आपको पूरी खबर को पड़ना पड़ेगा.