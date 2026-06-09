Aaj ka Mausam 9 June 2026: 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट; दिल्ली-NCR में कब पहुंचेगा मॉनसून? IMD ने दिया अपडेट

Aaj ka Mausam 9 June 2026: देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है. मंगलवार (9 जून, 2026) को भी पूरे भारत में मौसम का मिजाज मिलाजुला रहेगा. एक ओर जहां दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के आने के बाद दक्षिण में बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर लौट आया है. एक बार फिर कई राज्यों में अधिकतम पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. वहीं, केरल में मानसून के सक्रिय होने से तीन जिलों में रेड अलर्ट है. केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर-पूर्वी भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर जून को अत्यधिक भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है. इस बीच दिल्ली में 25 से 30 जून के बीच मॉनसून के पहुंचने का अनुमान IMD की ओर से जताया गया है.