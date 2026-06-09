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Aaj ka Mausam 9 June 2026: 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट; दिल्ली-NCR में कब पहुंचेगा मॉनसून? IMD ने दिया अपडेट

Aaj ka Mausam 9 June 2026: देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है. मंगलवार (9 जून, 2026) को  भी पूरे भारत में मौसम का मिजाज मिलाजुला रहेगा. एक ओर जहां दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के आने के बाद दक्षिण में बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर लौट आया है. एक बार फिर कई राज्यों में अधिकतम पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. वहीं, केरल में मानसून के सक्रिय होने से तीन जिलों में रेड अलर्ट है. केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर-पूर्वी भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर जून को अत्यधिक भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है. इस बीच दिल्ली में 25 से 30 जून के बीच मॉनसून के पहुंचने का अनुमान IMD की ओर से जताया गया है. 


By: JP Yadav | Published: June 9, 2026 8:00:18 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-NCR में मंगलवार (09 जून, 2026) को लू चल रही है. मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में 42 डिग्री तापमान पहुंचेगा.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में मंगलवार (09 जून, 2026) को हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. मंगलवार को पश्चिमी यूपी के मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर समेत पश्चिमी यूपी में लू लोगों को परेशान करेगी.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में मंगलवार (09 जून, 2026) को आंधी-बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, राज्य के समस्तीपुर, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सिवान, सहरसा, दरभंगा और गोपालगंज में मंगलवार को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

मंगलवार (09 जून, 2026) को झारखंड में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है. मंगलवार को बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह,रांची, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर में बहुत हल्की बारिश का अलर्ट है, जबकि 11-13 जून के बीच आंधी-बारिश की संभावना है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में 14 जून तक रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि 12 जून को 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और बिजली चमकने के आसार हैं.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में मॉनसून अभी दूर है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का असर कायम है. मंगलवार (09 जून, 2026) को हिमाचल प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है. मंगलवार को राजधानी शिमला, चंबा, सोलन,मनाली (कुल्लू), मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में 11-12 जून को ओलावृष्टि और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में मंगलवार (09 जून, 2026) को धूल भरी आंधी चलेगी. इसके अलावा गर्मी भी परेशान करेगी. जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर में 11-12 जून को भी धूलभरी आंधी चलेगी. मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी जयपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर, दौसा और अजमेर में 11 से 14 जून के दौरान आंधी-बारिश का अलर्ट है.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर-पूर्वी भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में कई जगह भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. कर्नाटक और केरल के कुछ इलाकों में 9 जून को अत्यधिक भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

मंगलवार (09 जून, 2026) को असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 14 जून तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह अच्छी बारिश होने का अलर्ट है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मंगलवार (9 जून) को गर्मी का अलर्ट है. लू के चलते लोगों को दिक्कत होगी. वहीं, 11 से 14 जून के बीच कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है.

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