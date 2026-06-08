Aaj ka Mausam 8 June 2026: महाराष्ट्र पहुंचा मॉनसून 2026, 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट; नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा

Aaj ka Mausam 8 June 2026: देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मॉनसून 2026 के दस्तक देने के साथ ही कई राज्यों में बारिश हो रही है तो वहीं पर उत्तर भारत में फिर से तेज धूप और भीषण गर्मी की वापसी हो गई है. मॉनसून महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पहुंच चुका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश होगी. इनमें दक्षिण के मॉनसून प्रभावित राज्य भी हैं. इस बीच यूपी-बिहार, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है.