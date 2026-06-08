Aaj ka Mausam 8 June 2026: महाराष्ट्र पहुंचा मॉनसून 2026, 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट; नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा
Aaj ka Mausam 8 June 2026: देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मॉनसून 2026 के दस्तक देने के साथ ही कई राज्यों में बारिश हो रही है तो वहीं पर उत्तर भारत में फिर से तेज धूप और भीषण गर्मी की वापसी हो गई है. मॉनसून महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पहुंच चुका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश होगी. इनमें दक्षिण के मॉनसून प्रभावित राज्य भी हैं. इस बीच यूपी-बिहार, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में सोमवार (08 जून, 2026) आसमान साफ रहेगा. इस दौरान ज्यादातर इलाकों में गर्म हवाएं चलने का अलर्ट है. कुल मिलाकर दिल्ली-एनसीआर में लू जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार को दिनभर दिल्ली-एनसीआर में बादल नहीं छाएंगे. दिन के दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. एनसीआर के कई शहरों में तेज गर्मी से हालात बदतर हो सकते हैं.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में सोमवार (08 जून, 2026) गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी है. IMD के मुताबिक, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 से 11 जून के बीच लू का अलर्ट जारी किया गया है. सोमवार को दिल्ली से सटे गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बिजनौर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इससे गर्मी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में सोमवार (08 जून, 2026) कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है. IMD के मुताबिक, सोमवार को कटिहार, माधेपुर, पश्चिमी चंपारण, माधेपुर, खगड़िया, बांका, मुंगेर, जमुई और सुपौल में मौसम विभाग की ओर से बारिश होने का येलो अलर्ट जारी है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में सोमवार (08 जून, 2026) को आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है. सोमवार को राजधानी रांची, गिरिडीह, दुमका, पलामू, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर, हजारीबाग ौर गोड्डा में बारिश और बिजली गिरने की आशंका है. 11-12 जून को आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट है. 11-12 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में सोमवार (08 जून, 2026) को छिटपुट बारिश की संभावना है. सोमवार को राजधानी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश और बिजली गिरने की आशंका है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में सोमवार (08 जून, 2026) तेज हवाएं के साथ गरज की संभावना है. सोमवार को राजधानी शिमला, ऊना, चंबा, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन, हमीरपुर और किन्नौर में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने 8 से 13 जून के बीच छिटपुट बारिश की संभावना जताई है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
मॉनसून के एक्टिव होने के बाद दक्षिण के राज्य कर्नाटक, केरल और तटीय इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. केरल, माहे और आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में भी भारी वर्षा होने की संभावना है. वहीं, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. यहां कई दिनों तक अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना है. बारिश के चलते भूस्खलन और नदियों के जलस्तर बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
मौसम विभाग की ओर से सोमवार (08 जून, 2026) को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है. वहीं, पंजाब के भी कुछ दिलों में तेज गर्मी पड़ेगी, कई जगहों पर लू भी चल सकती है.