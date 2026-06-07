Aaj ka Mausam 7 June 2026: मॉनसून 2026 ने पसारे पैर, केरल समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी; बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात

Aaj ka Mausam 7 June 2026: पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती संचरण और मॉनसून की दस्तक के बाद देशभर में मौसम बदल रहा है. एक ओर जहां उत्तर भारत के ज्यादार राज्यों में भीषण गर्मी और उमस के साथ छिटपुट बारिश-आंधी संभव है वहीं दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वजह से दक्षिण और पूर्वोत्तर में भारी बारिश के साथ बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं. केरल में रेड अलर्ट जैसी स्थिति हो सकती है, जबकि मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है. IMD के अनुसार मॉनसून 2026 केरल से शुरू होकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में पैर पसार चुका है. वहीं, IMD के अलर्ट के मुताबिक, देश के 19 राज्यों (यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा और मेघालय में) रविवार (07 जून, 2026) को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी है. इसके अलावा कई जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं.