  • Home>
  • Gallery»
  • Aaj ka Mausam 7 June 2026: मॉनसून 2026 ने पसारे पैर, केरल समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी; बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात

Aaj ka Mausam 7 June 2026: मॉनसून 2026 ने पसारे पैर, केरल समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी; बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात

Aaj ka Mausam 7 June 2026:  पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती संचरण और मॉनसून की दस्तक के बाद देशभर में मौसम बदल रहा है. एक ओर जहां उत्तर भारत के ज्यादार राज्यों में भीषण गर्मी और उमस के साथ छिटपुट बारिश-आंधी संभव है वहीं दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वजह से दक्षिण और पूर्वोत्तर में  भारी बारिश के साथ बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं. केरल में रेड अलर्ट जैसी स्थिति हो सकती है, जबकि मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है. IMD के अनुसार मॉनसून 2026 केरल से शुरू होकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में पैर पसार चुका है. वहीं, IMD के अलर्ट के मुताबिक, देश के 19 राज्यों (यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा और मेघालय में) रविवार (07 जून, 2026) को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी है. इसके अलावा कई जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं.


By: JP Yadav | Published: June 7, 2026 7:58:43 AM IST

Follow us on
Google News
Weather In Delhi NCR - Photo Gallery
1/10

दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में मौसमी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. शनिवार को लोगों लोगों को भीषण गर्मी और तेज धूप का नजारा देखने को मिला. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में रविवार (7 जून, 2026) को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. भारी बारिश के चलते शाम में तापमान में कमी देखने को मिल सकती है.

You Might Be Interested In
Weather in Uttar Pradesh - Photo Gallery
2/10

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

पश्चिमी विक्षोभ के चलते यूपी में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार (7 जून, 2026) को भी कई जिलों में भारी बारिश-तूफान का अलर्ट है. पूर्व उत्तर प्रदेश के कानपुर, हमीरपुर, चंदौली, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज के जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, शाहजहांपुर, मोरादाबाद, आगरा, मथुरा आंधी चलने का अलर्ट है.

weather in bihar - Photo Gallery
3/10

बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार की राजधानी पटना, गया, बक्सर, सिवान, सारण, नालंदा, वैशाली समस्तीपुर और दरभंगा में (07 जून, 2026) को बारिश का अलर्ट है. IMD ने राज्य के मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और लखीसराय जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है.

You Might Be Interested In
weather in Jharkhand - Photo Gallery
4/10

झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में रविवार (07 जून, 2026) को पूर्वी सिंहभूम और धनबाद के अलावा साहेबगंज, सरायकेला, पलामू, दुमका, हजारीबाग, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम में IMD की ओर से भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.

weather in Uttarakhand - Photo Gallery
5/10

उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ-साफ नजर आ रहा है. IMD के ताजा अलर्ट में रविवार (07 जून, 2026) को नैनीताल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.

weather in Himachal pradesh - Photo Gallery
6/10

हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, किन्नौर, सोलन और बिलासपुर में रविवार (07 जून, 2026) को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.

weather in Rajasthan - Photo Gallery
7/10

राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदल गया है. पश्चिमी विक्षोभ के चलते रविवार (07 जून, 2026) को राजस्थान के भीलवाड़ा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, सीकर,सवाई माधोपुर, जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बूंदी, पाली और चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है.

Weather in South India - Photo Gallery
8/10

दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

दक्षिण में मॉनसून 2026 सक्रिय हो चुका है.रविवार (07 जून, 2026) को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र में भारी से बहुत भारी बारिश संभावित है. केरल में रेड अलर्ट जैसी स्थिति हो सकती है. मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह.

Weather In North East - Photo Gallery
9/10

पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

उत्तर-पूर्व में रविवार (07 जून, 2026) को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश संभव, जिससे नदियां उफान पर आ सकती हैं. बताया जा रहा है कि इससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है.

You Might Be Interested In
Weather in punjab Haryana - Photo Gallery
10/10

पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

हरियाणा में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है. रविवार (07 जून, 2026) को दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल और नूंह में बारिश व आंधी का येलो अलर्ट जारी है. वहीं, पंजाब के पटियाला, लुधियाना, पठानकोट, बरनाला, मनसा, गुरदासपुर, जालंधर, चंडीगढ़ और सास नगर में भारी बारिश होगी.

Tags:
Aaj Ka Mausam
Aaj ka Mausam 7 June 2026: मॉनसून 2026 ने पसारे पैर, केरल समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी; बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj ka Mausam 7 June 2026: मॉनसून 2026 ने पसारे पैर, केरल समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी; बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात - Photo Gallery
Aaj ka Mausam 7 June 2026: मॉनसून 2026 ने पसारे पैर, केरल समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी; बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात - Photo Gallery
Aaj ka Mausam 7 June 2026: मॉनसून 2026 ने पसारे पैर, केरल समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी; बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात - Photo Gallery
Aaj ka Mausam 7 June 2026: मॉनसून 2026 ने पसारे पैर, केरल समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी; बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात - Photo Gallery