Aaj ka Mausam 6 June 2026: कहां होगी बारिश और कहां आएंगी आंधी, घर से निकलने से पहले चेक कर लें अपने शहर का मौसम
Aaj ka Mausam 6 June 2026: कहीं मॉनसून के चलते तो कहीं पर चक्रवाती संचरण के असर से, देशभर में मौसम करवट ले रहा है. केरल समेत कई राज्यों में मॉनसून की शुरुआत हो गई है. दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं. ऐसे में हल्की बारिश होने केसाथ 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है. दरअसल, मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 6 जून के लिए गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में शनिवार (06 जून, 2026) को बारिश के आसार हैं, लेकिन तेज बरसात नहीं होगी. शनिवार के बाद मौसम में तेजी से सुधार होने के संकेत हैं. अगले दिन यानी रविवार (7 जून, 2026) को आसमान के मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. शनिवार (06 जून, 2026) को मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नोएडा, गाजियाबाद और आगरा के अलावा राजधानी लखनऊ, रायबरेली, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी हल्की बारिश होने का अलर्ट है. पूर्वी यूपी के गोरखपुर, बलिया, देवरिया और आजमगढ़ में 9 से 11 जून के बीच लू का असर देखने को मिल सकता है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक, राज्य के कई जिलों में शनिवार (06 जून, 2026) को आंधी बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग की ओर से पटना, नालंदा, भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, बांका, बेगूसराय, जमुई, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर और नवादा समेत कई जिलों में तेज बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड की राजधानी रांची के अलावा जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा में 6 से 8 जून के बीच बारिश होने का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में शनिवार (06 जून, 2026) को पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव रहने से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी. राजधानी देहरादून, मसूरी, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और टिहरी में शनिवार को बारिश की संभावना IMD की ओर से जताई गई है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम का मिजाज पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला हुआ है. शनिवार (06 जून, 2026) को राजधानी शिमला, मनाली (कुल्लू), मंडी, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और सोलन में बारिश होने का अलर्ट है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
चक्रवाती संचरण के चलते अगले दो से तीन दिनों तक राजस्थान के कई इलाकों में आंधी और बारिश हो सकती है. शनिवार (06 जून, 2026) को तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी भी दर्ज की जा सकती है।
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दस्तक के बाद केरल में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने शनिवार (06 जून, 2026) को केरल के मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया है.
तेलंगाना में भी मौसम सक्रिय बना हुआ है. शनिवार को नालगोंडा, सूर्यापेट, वारंगल, हनुमाकोंडा और नागरकुर्नूल जिलों में भारी बारिश हो सकती है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
असम, मेघालय, अरुणाचल, नगालैंड में शनिवार (06 जून, 2026) को भारी बारिश अलर्ट है. 9 जून तक यह सिलसिला जारी रह सकता है. पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बना रहेगा.