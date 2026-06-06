Aaj ka Mausam 6 June 2026: कहां होगी बारिश और कहां आएंगी आंधी, घर से निकलने से पहले चेक कर लें अपने शहर का मौसम

Aaj ka Mausam 6 June 2026: कहीं मॉनसून के चलते तो कहीं पर चक्रवाती संचरण के असर से, देशभर में मौसम करवट ले रहा है. केरल समेत कई राज्यों में मॉनसून की शुरुआत हो गई है. दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं. ऐसे में हल्की बारिश होने केसाथ 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है. दरअसल, मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 6 जून के लिए गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है.