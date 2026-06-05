Aaj ka Mausam 5 June 2026: देश के 19 राज्यों में बारिश-आंधी और तूफान की चेतावनी, घर से निकलने से पहले चेक कर लें अपने शहर का मौसम

Aaj ka Mausam 5 June 2026: एक ओर जहां दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है तो वहीं, मॉनसून की दस्तक के साथ ही अगले 12-48 घंटों में बारिश का दौर तेज होने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो केरल के बाद अगले दो से तीन दिनों के दौरान मॉनसून आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु साथ-साथ गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाकी हिस्सों में पहुंच जाएगा. वहीं, देश के पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में यह तेजी से आगे बढ़ सकता है. IMD की मानें तो अगले 1 सप्ताह के दौरान न केरल और कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, वहीं तमिलनाडु में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है. वहीं, शुक्रवार (05 मई, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अलावा पहाड़ी इलाकों में बारिश और आंधी का अलर्ट है.