Aaj ka Mausam 5 June 2026: देश के 19 राज्यों में बारिश-आंधी और तूफान की चेतावनी, घर से निकलने से पहले चेक कर लें अपने शहर का मौसम
Aaj ka Mausam 5 June 2026: एक ओर जहां दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है तो वहीं, मॉनसून की दस्तक के साथ ही अगले 12-48 घंटों में बारिश का दौर तेज होने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो केरल के बाद अगले दो से तीन दिनों के दौरान मॉनसून आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु साथ-साथ गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाकी हिस्सों में पहुंच जाएगा. वहीं, देश के पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में यह तेजी से आगे बढ़ सकता है. IMD की मानें तो अगले 1 सप्ताह के दौरान न केरल और कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, वहीं तमिलनाडु में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है. वहीं, शुक्रवार (05 मई, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अलावा पहाड़ी इलाकों में बारिश और आंधी का अलर्ट है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (05 मई, 2026) कई जगहों पर बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. दिल्ली के साथ एनसीआर के कई इलाकों में इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की चेतावनी है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा के अलावा राजधानी लखनऊ, कानपुर, बिजनौर, बरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर में तेज बारिश का अलर्ट है. वहीं, शुक्रवार (05 मई, 2026) को शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, पीलीभीत, बाराबंकी, उन्नाव, कन्नौज, फिरोजाबाद और औरैया में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार की राजधानी पटना, गया, बक्सर, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और अररिया में शुक्रवार (05 मई, 2026) को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड की राजधानी रांची के अलावा साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, सरायकेला, बोकारो, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में शुक्रवार (05 मई, 2026) को बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड के बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश जिलों में शुक्रवार (05 मई, 2026) को
बारिश और आंधी का अलर्ट है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल के मंडी, कुल्लू, राजधानी शिमला, सोलन, बिलासपुर, लाहौल-स्पीति, चंबा और कांगड़ा में शुक्रवार (05 मई, 2026) को
भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान के भरतपुर, अजमेर, करौली, नागौर, हनुमानगढ़, चुरू, सवाई माधोपुर, जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, दौसा, पाली और चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार (05 मई, 2026) को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
शुक्रवार (05 मई, 2026) को केरल और कर्नाटक में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि तमिलनाडु में भी कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि असम की राजधानी गुवाहाटी, बारपेटा, माजुली, धुबरी, होजाई, जोरहाट, डिब्रूगढ़, माजुली, कोकराझार, लखीमपुर और हैलाकांडी में भारी बारिश-तूफान का अलर्ट है. इसके नगालैंड में भी बारिश हो सकती है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब और हरियाणा में शुक्रवार (05 मई, 2026) को बारिश का अलर्ट है. पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, बरनाला, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, बठिंडा, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर और सास नगर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा लुधियाना, बठिंडा, अमृतसर, बरनाला, पठानकोट, फरीदकोट, संगरूर और फिरोजपुर में भी आंधी के साथ बारिश हो सकती है.