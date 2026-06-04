Aaj ka Mausam 4 June 2026: मॉनसून की दस्तक के बीच IMD का बड़ा अलर्ट, जान लें कहां चलेंगीं 70 KMPH तक हवाएं, किन राज्यों में है बारिश-तूफान का खतरा
Aaj ka Mausam 4 June 2026: उत्तर भारत को छोड़ दें तो देशभर में मॉनसून की गतिविधियां जल्द ही तेज हो सकती हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार (04 जून, 2026) को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कई जगह 70 किमी प्रति घंटा तक हवाएं चल सकती हैं, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ेगा और देश के बड़े हिस्से में मौसम का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है. 4 जून को केरल में मॉनसून दस्तक दे सकता है.
दिल्ली-एनसीआर में क्या आज होगी बारिश
मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के अनुसार, गुरुवार (04 जून, 2026) को पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से दिल्ली-एनसीआर हल्की बारिश में हो सकती है. गुरुवार को राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दोपहर से शाम तक के दौरान हल्की बारिश होने का अलर्ट है. कुछ जगहों पर आंधी की संभावना भी जताई गई है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में गुरुवार (04 जून, 2026) को कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं. IMD के अनुसार, गुरुवार को राजधानी लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, बांदा, प्रयागराज, कौशांबी, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर और कानपुर समेत कई जिलों में आंधी आने का अलर्ट है. वहीं, मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. IMD की ओर से गुरुवार (04 जून, 2026) को बिहार के किसी भी जिले के लिए बारिश या फिर आंधी का अलर्ट जारी नहीं किया गया है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में गुरुवार (04 जून, 2026) को बारिश की संभावना है. झारखंड में 4 को गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है. कई इलाकों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से उत्तराखंड में गुरुवार (04 जून, 2026) को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी है. 4 जून को आंधी-बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है. इस दौरान ओलावृष्टि और भूस्खलन का भी खतरा है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
IMD के अनुसार गुरुवार (04 जून, 2026) को हिमाचल प्रदेश में गरज-चमक, बिजली और 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में गुरुवार (04 जून, 2026) को आंधी का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में गुरुवार को आंधी, बारिश, बिजली गिरने की संभावना जताई है. इस दौरान 20 से अधिक जिलों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में मॉनसून का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है. गुरुवार (04 जून, 2026) को
कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. तमिलनाडु के 16 जिलों में विशेष अलर्ट जारी है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
गुरुवार (04 जून, 2026) से पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मॉनसून की गतिविधियां तेज हो रही हैं. इसके बाद 5 से 8 जून के बीच कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
मौसम विभाग की ओर से ताजा पूर्वानुमान जताया गया है कि पंजाब और हरियाणा में 4 से 6 जून के बीच बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है. पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, मोहाली और गुरदासपुर समेत कई जिलों में गुरुवार (04 जून, 2026) को तेज हवाएं चलने की संभावना है. हरियाणा के कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश होने का अलर्ट है.