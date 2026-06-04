Aaj ka Mausam 4 June 2026: मॉनसून की दस्तक के बीच IMD का बड़ा अलर्ट, जान लें कहां चलेंगीं 70 KMPH तक हवाएं, किन राज्यों में है बारिश-तूफान का खतरा

Aaj ka Mausam 4 June 2026: उत्तर भारत को छोड़ दें तो देशभर में मॉनसून की गतिविधियां जल्द ही तेज हो सकती हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार (04 जून, 2026) को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कई जगह 70 किमी प्रति घंटा तक हवाएं चल सकती हैं, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ेगा और देश के बड़े हिस्से में मौसम का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है. 4 जून को केरल में मॉनसून दस्तक दे सकता है.