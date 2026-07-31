Aaj ka Mausam 31 July: दिल्ली से असम तक बरसेंगे बादल, घर से निकलने से पहले जान लें IMD का ताजा अपडेट

Aaj ka Mausam 31 July: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 कई राज्यों में रूठा हुआ है, जिसके चलते लोगों को झमाझम बारिश का इंतज़ार लगातार बढ़ता जा रहा है. उमस और गर्मी से जूझ रहे दिल्ली-राजस्थान समेत कई राज्यों में लोगों को तेज बारिश का इंतजार है. बावजूद इसके देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को देश के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 21 राज्यों में मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी है. भारी बारिश के चलते असम समेत कई राज्यों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 30 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना है.

*National Bulletin No 25 basedon 0530 hrs IST of 31st July 2026*: Depression over central Vidarbha andadjoining south Madhya Pradesh The Depression over east Vidarbhaand adjoining westcentral Chhattisgarh moved nearly westwards with a speed of15 kmph during past 6 hours, and lay… pic.twitter.com/WIdJvhzFUx — India Meteorological Department (@Indiametdept) July 31, 2026

पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान अचानक बाढ़ आने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग की ओर से इन राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है.