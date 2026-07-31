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Aaj ka Mausam 31 July: दिल्ली से असम तक बरसेंगे बादल, घर से निकलने से पहले जान लें IMD का ताजा अपडेट

 Aaj ka Mausam 31 July:  दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 कई राज्यों में रूठा हुआ है, जिसके चलते लोगों को झमाझम बारिश का इंतज़ार लगातार बढ़ता जा रहा है. उमस और गर्मी से जूझ रहे दिल्ली-राजस्थान समेत कई राज्यों में लोगों को तेज बारिश का इंतजार है. बावजूद इसके देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को देश के  हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 21 राज्यों में मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी है. भारी बारिश के चलते असम समेत कई राज्यों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 30 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना है.

पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान अचानक बाढ़ आने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग की ओर से इन राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है. 


By: JP Yadav | Published: July 31, 2026 9:21:07 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, दिनभर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार आंशिक नहीं बल्कि सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश रविवार तक होती रहेगी.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को बारिश का अलर्ट है. IMD के अनुसार 31 जुलाई को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश होने के आसार है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम विभाग ने 31 जुलाई से 5 अगस्त तक गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है. खासतौर से लोगों को निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड के विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को सामान्यत आसमान में बादल छाए रहेंगे और राज्य के अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या मेघ गर्जन होने की प्रबल संभावना है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को राज्य में व्यापक बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। इस पूरे दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार, पूरे राज्य में 5 अगस्त तक गरज-चमक, बिजली गिरने के साथ व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है.

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