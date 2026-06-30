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Aaj ka Mausam 30 June: 70 KM की स्पीड से चलेगी हवा, 17 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 30 June: देशभर में मॉनसून 2026 एक बार फिर से लगातार रफ्तार पकड़ रहा है. अनुमान है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. मौसम विभाग की ओर से मंगलवार (30 जून, 2026) के लिए उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पर्वतीय क्षेत्रों और पश्चिमी तट के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का पूर्वानुमान जारी है. ताजा अलर्ट के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, सिक्किम में बारिश के साथ आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी है.


By: JP Yadav | Published: June 30, 2026 7:59:15 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर का मौसम

गर्मी से परेशान दिल्ली-NCR के लोगों के लिए अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और मॉनसून की गतिविधियां तेज होने के साथ दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है. दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (30 जून, 2026) को हल्की बूंदाबांदी, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में मंगलवार (30 जून, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, गोंडा, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, महोबा, एटा, मैनपुरी, ज्योतिबाफुले नगर,महामाया नगर, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में मंगलवार (30 जून, 2026) को आंधी का अलर्ट है. राजधानी पटना नवादा, गया, औरंगाबाद, सिवान, भोजपुर, शेखपुरा, लखीसराय, बक्सर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और मुंगेर में भारी बारिश और आंधी होने की चेतावनी है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में मंगलवार (30 जून, 2026) को भारी बारिश होने का अनुमान है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से राज्य के नौ जिलों (सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा) के लिए इस संबंध में अलर्ट जारी किया है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में मंगलवार (30 जून, 2026) को आंधी-तूफान का अलर्ट जारी है. अगले 2 दिनों के दौरान मानसून उत्तराखंड में पहुंच सकता है. रविवार को पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार (30 जून, 2026) को भारी बारिश हो सकती है, इसके चलते राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में चार जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है, क्योंकि दो जुलाई से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में मंगलवार (30 जून, 2026) को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. जयपुर, भरतपुर और कोटा संभागों में कहीं-कहीं हल्की/मध्यम बारिश होगी.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

तटीय कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में मंगलवार (30 जून, 2026) को बारिश का अलर्ट है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

अगले 24 घंटे के दौरान, सिक्किम, असम और मेघालय में मध्यम से भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

IMD के अनुसार, हरियाणा के कैथल, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह जिलों में बारिश हुई. कुछ जगहों पर लू (हीट वेव) और गर्म रातों की स्थिति देखी गई. मंगलवार को भी ऐसे ही हालात रहेंगे. पंजाब में भी हालात में कोई खास बदलाव नहीं आएगा.

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