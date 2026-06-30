Aaj ka Mausam 30 June: 70 KM की स्पीड से चलेगी हवा, 17 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 30 June: देशभर में मॉनसून 2026 एक बार फिर से लगातार रफ्तार पकड़ रहा है. अनुमान है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. मौसम विभाग की ओर से मंगलवार (30 जून, 2026) के लिए उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पर्वतीय क्षेत्रों और पश्चिमी तट के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का पूर्वानुमान जारी है. ताजा अलर्ट के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, सिक्किम में बारिश के साथ आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी है.