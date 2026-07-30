Aaj ka Mausam 30 July: दिल्ली में बढ़ेगी उमस या होगी बारिश? जानें UP-बिहार समेत देशभर के मौसम का हाल

Aaj ka Mausam 30 July 2026: मॉनसून के एक्टिव होने से बिहार और यूपी समेत देश के अधिकतर राज्यों में बारिश का दौर तेज हो गया है. कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं जबकि पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक हाल बेहाल है. कई जगहों पर बारिश के चलते पेड़ और मकानों के बारिश में समाने की खबरें सामने आई हैं.पूर्वोत्तर के राज्य असम में बाढ़ की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि पहाड़ी पर बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को देश के 22 राज्यों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है. IMD के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 3-4 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गुजरात, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अलग-अलग दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय रहेगा. इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं.