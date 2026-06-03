Aaj ka Mausam 3 June 2026: 15 राज्यों में बदला मौसम, दिल्ली में हल्की तो असम में होगी तेज बारिश; यहां जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 3 June 2026: देशभर में मौसम का मिजाज बदला-बदला सा है. पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती संचरण के चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार (03 जून, 2025) को बारिश-आंधी को लेकर ताजा अलर्ट जारी किया है. इसके मुताबिक 3 जून को यूपी, बिहार के अलावा देशभर के 15 राज्यों में बारिश-तूफान की चेतावनी है. पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में बारिश के साथ 80 से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी. खासतौर से पहाड़ी राज्यों में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. ऐसे में धार्मिक यात्रा या फिर सामान्य यात्रा से पहले मौसम विभाग का नया अपडेट जरूर जान लें. कई राज्यों में बारिश के चलते भूस्खलन का भी खतरा है.