Aaj ka Mausam 29 June: आ गई दिल्ली में मॉनसून की एंट्री की डेट, 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल
Aaj ka Mausam 29 June: देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कहीं बारिश हो रही है तो कहीं पर तेज गर्मी, उमस और लू से लोगों को बुरा हाल है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2026 सप्ताह के मध्य यानी गुरुवार का दिल्ली-एनसीआर में पहुंच सकता है. IMD के अनुसार, उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के बाकी इलाकों में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है. ऐसे में 2 जुलाई, 2026 को दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून आ सकता है.
दैनिक मौसम परिचर्चा (28.06.2026)
अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 सेमी) होने की संभावना है। साथ ही, 28 से 29 जून के बीच उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में और 28 जून, 2026 को असम और मेघालय में… pic.twitter.com/aLwewx2Uyu
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 28, 2026
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15 राज्यों में अलर्ट
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दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-NCR में सोमवार (29 जून, 2026) को बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट है. मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली-एनसीआर में जल्द बारिश होने की चेतावनी जारी की है. दिल्ली-एनसीआर की भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने वाली है. IMD के मुताबिक मंगलवार (30 जून) और बुधवार (1 जुलाई) के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में सोमवार (29 जून, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग की ओर से बस्ती, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, जौनपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, मोरादाबाद, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, अमेठी, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में सोमवार (29 जून, 2026) को आधी, बारिश और तूफान का अलर्ट है. खासतौर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सारण, सिवान, गया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, भागलपुर, अररिया, मुंगेर और बेगूसराय में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.