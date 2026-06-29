Aaj ka Mausam 29 June: आ गई दिल्ली में मॉनसून की एंट्री की डेट, 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 29 June: देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कहीं बारिश हो रही है तो कहीं पर तेज गर्मी, उमस और लू से लोगों को बुरा हाल है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2026 सप्ताह के मध्य यानी गुरुवार का दिल्ली-एनसीआर में पहुंच सकता है. IMD के अनुसार, उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के बाकी इलाकों में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है. ऐसे में 2 जुलाई, 2026 को दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून आ सकता है.

दैनिक मौसम परिचर्चा (28.06.2026) अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 सेमी) होने की संभावना है। साथ ही, 28 से 29 जून के बीच उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में और 28 जून, 2026 को असम और मेघालय में… pic.twitter.com/aLwewx2Uyu — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 28, 2026

15 राज्यों में अलर्ट दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा पंजाब जम्मू-कश्मीर छत्तीसगढ़ केरल तमिलनाडु असम