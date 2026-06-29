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Aaj ka Mausam 29 June: आ गई दिल्ली में मॉनसून की एंट्री की डेट, 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 29 June: देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कहीं बारिश हो रही है तो कहीं पर तेज गर्मी, उमस और लू से लोगों को बुरा हाल है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2026 सप्ताह के मध्य यानी गुरुवार का दिल्ली-एनसीआर में पहुंच सकता है. IMD के अनुसार, उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के बाकी इलाकों में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है. ऐसे में 2 जुलाई, 2026 को दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून आ सकता है.

 

15 राज्यों में अलर्ट

  1. दिल्ली
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बिहार
  4. राजस्थान
  5. मध्य प्रदेश
  6. महाराष्ट्र
  7. हिमाचल प्रदेश
  8. उत्तराखंड
  9. हरियाणा
  10. पंजाब
  11. जम्मू-कश्मीर
  12. छत्तीसगढ़
  13. केरल
  14. तमिलनाडु
  15. असम
शहर अधिकतम तापमान   न्यूनतम तापमान  
दिल्ली 40°C 32°C
मुंबई 29°C 27°C
चेन्नई 36°C 28°C
कोलकाता 35°C 28°C
लखनऊ 38°C 30°C
पटना 35°C 28°C
रांची 32°C 25°C
भोपाल 34°C 26°C
जयपुर 39°C 31°C
शिमला 28°C 22°C
नैनीताल 27°C 22°C

By: JP Yadav | Published: June 29, 2026 8:50:52 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-NCR में सोमवार (29 जून, 2026) को बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट है. मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली-एनसीआर में जल्द बारिश होने की चेतावनी जारी की है. दिल्ली-एनसीआर की भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने वाली है. IMD के मुताबिक मंगलवार (30 जून) और बुधवार (1 जुलाई) के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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उत्तर प्रदेश में सोमवार (29 जून, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग की ओर से बस्ती, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, जौनपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, मोरादाबाद, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, अमेठी, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

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