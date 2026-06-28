Aaj ka Mausam 28 June: उत्तर भारत में एंट्री के लिए मॉनसून तैयार, 19 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल
Aaj ka Mausam 28 June: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे भारत में जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून 2026 एंट्री ले सकता है. दक्षिण भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के प्रभाव से तूफानी हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है. पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर में भी मॉनसून एक्टिव हो और बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने रविवार (28 जून, 2026) को देश के 19 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.
मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्य बिंदु
(i) इस हफ़्ते पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 सेमी) होने की संभावना है। साथ ही, 27 से 29 जून के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में और 28 जून, 2026 को असम व मेघालय में कहीं-कहीं… pic.twitter.com/nKCqTNVfzJ
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 27, 2026
इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कई राज्यों में गर्मी और लू का असर बरकरार रहेगा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.
|शहर
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|दिल्ली
|40°C
|29°C
|मुंबई
|33°C
|26°C
|चेन्नई
|39°C
|29°C
|कोलकाता
|36°C
|26°C
|लखनऊ
|41°C
|29°C
|पटना
|38°C
|30°C
|रांची
|33°C
|23°C
|भोपाल
|33°C
|24°C
|जयपुर
|38°C
|29°C
|शिमला
|28°C
|18°C
|नैनीताल
|29°C
|18°C
🌧️ IMD Weather Warning !
Heavy to very heavy rainfall (7–20 cm) is likely over Northeast India and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during the week.
⚠️ Isolated extremely heavy rainfall is expected:
📍 Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim: 27–29 June 2026
📍 Assam & Meghalaya:… pic.twitter.com/erGTNeVBoi
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 27, 2026
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर रविवार (28 जून, 2026) को आंधी का अलर्ट जारी है. सुबह से आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाएंगे. बीच-बीच में तेज धूप लोगों को परेशान करेगी. मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी दिल्ली-एनसीआर में दोपहर से शाम तक आंधी-तूफान की स्थिति बन सकती है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में रविवार (28 जून, 2026) को हीटवेव का अलर्ट है. पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से राजधानी लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, अमेठी, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर में रविवार को हीटवेव का अलर्ट जारी है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में अगले कुछ दिनों के दौरान मॉनसून 2026 धीरे-धीरे सक्रिय होगा. मौसम विभाग के अनुसार, शुरुआत में कई जिलों में छिटपुट बारिश रहेगी, लेकिन 29 जून से 1 जुलाई के बीच राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी. रविवार (28 जून, 2026) को कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर में भारी बारिश हो सकती है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में रविवार (28 जून, 2026) को बारिश का अलर्ट है. राजधानी रांची, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ हल्की से लेकर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में रविवार (28 जून, 2026) को हल्की से भारी बारिश का अलर्ट है. रविवार को राजधानी देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, हल्की से भारी बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान नैनीताल जिले में भूस्खलन होने का भी खतरा है.ऐसे में लोगों के लिए अलर्ट जारी है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में रविवार (28 जून, 2026) को बारिश का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन में जुलाई की शुरुआत के साथ ही बारिश का दौर शुरू होगा.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान के अधिकांश भागों पर लू और गर्मी का सितम है, लेकिन कुछ भागों पर बादलों के छाने और आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
दक्षिण के राज्यों में शामिल केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान और निकोबाप द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप में रविवार (28 जून, 2026) को बारिश का अलर्ट है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नगालैंड, त्रिपुरा, ओडिशा, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में रविवार (28 जून, 2026) को बारिश की संभावना है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब में रविवार की शाम से मौसम बिगड़ने की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला, बठिंडा में बारिश हो सकती है. वहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में बारिश की वजह से तापमान में भी कमी आएगी, लेकिन उमस बरकरार रहेगी.