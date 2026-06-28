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Aaj ka Mausam 28 June: उत्तर भारत में एंट्री के लिए मॉनसून तैयार, 19 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 28 June: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे भारत में जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून 2026 एंट्री ले सकता है. दक्षिण भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के प्रभाव से तूफानी हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है. पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर में भी मॉनसून एक्टिव हो और बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने रविवार (28 जून, 2026) को देश के 19 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.

इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कई राज्यों में गर्मी और लू का असर बरकरार रहेगा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

शहर अधिकतम तापमान   न्यूनतम तापमान 
दिल्ली 40°C 29°C
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नैनीताल 29°C 18°C

By: JP Yadav | Published: June 28, 2026 7:41:25 AM IST

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