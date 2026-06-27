Aaj ka Mausam 27 June: 70 KM की स्पीड से चलेगी हवा, दिल्ली समेत 16 राज्यों में होगी बारिश; जानें अपने यहां का हाल
Aaj ka Mausam 27 June: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातार राज्यों में गर्मी के बीच आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है जबकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मॉनसून 2026 उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और गुजरात में आगे बढ़ेगा. इस लिहाज से दिल्ली-एनसीआर से मॉनसून कम से कम एक सप्ताह दूर है.
कहां-कहां होगी बारिश?
जम्मू-कश्मीर तक भीषण बारिश होने वाली है, जबकि अगले 10 घंटे के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है.मौसम विभाग ने शनिवार (27 जून, 2026) को राजधानी दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात सहित 16 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है. कई राज्यों में इस दौरान 70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.
|शहर
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|दिल्ली
|41°C
|33°C
|मुंबई
|31°C
|28°C
|चेन्नई
|34°C
|28°C
|कोलकाता
|35°C
|29°C
|लखनऊ
|41°C
|32°C
|पटना
|38°C
|29°C
|रांची
|33°C
|25°C
|भोपाल
|34°C
|26°C
|जयपुर
|39°C
|31°C
|शिमला
|29°C
|21°C
|नैनीताल
|29°C
|23°C
मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्य बिंदु
(i) इस हफ़्ते पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 सेमी) होने की संभावना है; साथ ही, 27 से 29 जून, 2026 के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है।… pic.twitter.com/Rsm3B9xD0p
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 26, 2026
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-NCR में मॉनसून 2026 समय से नहीं आएग. पहले मॉनसून 27 जून तक दिल्ली पहुंचने वाला था, लेकिन अब जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली-एनसीआर पहुंच सकता है. 27 जून को गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में शनिवार (27 जून, 2026) को तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, 27 जून से 1 जुलाई तक राजधानी लखनऊ के अलावा बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, कानपुर, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बरेली, हाथरस, हराइच, संत कबीर नगर, गोरखपुर, फुरसतगंज,फतेहपुर, मऊ और औरैया में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में शनिवार (27 जून, 2026) को आंधी-बारिश की चेतावनी है. यहां पर यानी बिहार में 27 जून से 2 जुलाई तक बारिश की चेतावनी है. राजधानी पटना, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया, भागलपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतमढ़ी, रोहतास भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद में 28 जून तक हल्की बारिश का अलर्ट है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले दो दिनों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया है. 27 जून को पलामू, चतरा, गढ़वा और लातेहार को छोड़कर पूरे झारखंड में आंधी और वज्रपात की चेतावनी है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में शनिवार (27 जून, 2026) को आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 27 जून को पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और चंपावत में बारिश-आंधी होगी.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में शनिवार (27 जून, 2026) को तूफानी बारिश का अलर्ट है. राजधानी शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, ऊना, किन्नौर और कांगड़ा में मध्यम बारिश और आंधी की चेतावनी है.