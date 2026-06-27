Aaj ka Mausam 27 June: 70 KM की स्पीड से चलेगी हवा, दिल्ली समेत 16 राज्यों में होगी बारिश; जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 27 June: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातार राज्यों में गर्मी के बीच आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है जबकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मॉनसून 2026 उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और गुजरात में आगे बढ़ेगा. इस लिहाज से दिल्ली-एनसीआर से मॉनसून कम से कम एक सप्ताह दूर है.

कहां-कहां होगी बारिश?

जम्मू-कश्मीर तक भीषण बारिश होने वाली है, जबकि अगले 10 घंटे के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है.मौसम विभाग ने शनिवार (27 जून, 2026) को राजधानी दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात सहित 16 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है. कई राज्यों में इस दौरान 70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान दिल्ली 41°C 33°C मुंबई 31°C 28°C चेन्नई 34°C 28°C कोलकाता 35°C 29°C लखनऊ 41°C 32°C पटना 38°C 29°C रांची 33°C 25°C भोपाल 34°C 26°C जयपुर 39°C 31°C शिमला 29°C 21°C नैनीताल 29°C 23°C