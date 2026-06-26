Aaj ka Mausam 26 June: 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट, कब होगी दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून की हरकत, यहां जानें देशभर का मौसम
Aaj ka Mausam 26 June: देश के कई राज्यों में एक ओर जहां गर्मी से लोगों को परेशान कर रही है तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर आई है. मॉनसून 2026 ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. ऐसे में आगामी 3-4 दिनों के दौरान गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के शेष हिस्सों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और इलाकों में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ेगा. इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने शुक्रवार (26 जून, 2026) को देश के 22 राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत 22 राज्यों में तेज हवाओं के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है. वहीं, कुछ जगहों पर इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (26 जून, 2026) को आंधी-बारिश का अलर्ट है. राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह से ही आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं, ऐसे में दोपहर के दौरान आंधी-बिजली के साथ हल्की बारिश हो सकती है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में शुक्रवार (26 जून, 2026) को भारी बारिश हो सकती है. पूरी प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी है. शुक्रवार को चित्रकूट और वाराणसी के अलावा नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा, रायबरेली, इटावा, हमीरपुर, कानपुर, बांदा, झांसी और फतेहपुर में आंधी बारिश हो सकती है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में शुक्रवार (26 जून, 2026) को मौसम का मिजाज मिला-जुला रहेगा. बिहार के कुछ जिलों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज-चमक और बिजली की संभावना है. ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में गर्मी का असर बढ़ गया है. शुक्रवार और रविवार को यानी 2 दिनों के दौरान लू का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग ने 28 जून से 1 जुलाई तक व्यापक बारिश होने की भी संभावना जताई है.