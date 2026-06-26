Aaj ka Mausam 26 June: 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट, कब होगी दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून की हरकत, यहां जानें देशभर का मौसम

Aaj ka Mausam 26 June: देश के कई राज्यों में एक ओर जहां गर्मी से लोगों को परेशान कर रही है तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर आई है. मॉनसून 2026 ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. ऐसे में आगामी 3-4 दिनों के दौरान गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के शेष हिस्सों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और इलाकों में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ेगा. इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने शुक्रवार (26 जून, 2026) को देश के 22 राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत 22 राज्यों में तेज हवाओं के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है. वहीं, कुछ जगहों पर इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.