Aaj ka Mausam 25 June: मुंबई-चेन्नई समेत में कई शहरों में बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली-NCR में आएगी आंधी-बारिश, जानें अपने यहां का हाल
Aaj ka Mausam 25 June 2026: देशभर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है. गुरुवार (25 जून, 2026) को कई राज्यों में बारिश का असर देखने को मिलेगा.भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी तट, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में हल्की से भारी बारिश की संभावना है. कुछ इलाकों में गरज-चमक और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. पहाड़ी राज्यों में और ज्यादा मुसीबत बढ़ सकती है.
इन 19 राज्यों में अलर्ट
- दिल्ली-एनसीआर
- उत्तर प्रदेश
- बिहार
- महाराष्ट्र
- गुजरात
- उत्तराखंड
- हिमाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- झारखंड
- पंजाब
- पश्चिम बंगाल
- ओडिशा
- असम
- अरुणाचल प्रदेश
- सिक्किम
- आंध्र प्रदेश
- कर्नाटक
- तमिलनाडु
- केरल
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-NCR में गुरुवार (25 जून, 2026) को उमस से राहत देती रहेंगी. आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि 26 जून को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
गुरुवार (25 जून, 2026) को यूपी के कई इलाकों में 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है. बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, मथुरा, झांसी, फिरोजाबाद, झांसी, ललितपुर, कानपुर, हमीरपुर, हापुड़, आजमगढ़, पीलीभीत, रायबरेली, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में मॉनसून की रफ्तार धीमी होने से अगले चार दिनों तक उमस भरी गर्मी सताएगी. पलामू में पारा 42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि दिनभर धूप के बाद शाम को हल्की बारिश हो सकती है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान गुरुवार (25 जून, 2026) को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिलों में आंधी-तूफान और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और अलवर सहित कई अन्य जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी है.