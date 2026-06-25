Aaj ka Mausam 25 June: मुंबई-चेन्नई समेत में कई शहरों में बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली-NCR में आएगी आंधी-बारिश, जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 25 June 2026: देशभर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है. गुरुवार (25 जून, 2026) को कई राज्यों में बारिश का असर देखने को मिलेगा.भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी तट, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में हल्की से भारी बारिश की संभावना है. कुछ इलाकों में गरज-चमक और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. पहाड़ी राज्यों में और ज्यादा मुसीबत बढ़ सकती है.

इन 19 राज्यों में अलर्ट