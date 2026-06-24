Aaj ka Mausam 24 June 2026: 90 KMPH की रफ्तार से चलेगी आंधी, 19 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट, जानिये अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 24 June 2026: मॉनसून 2026 एक बार फिर कई राज्यों में एक्टिव हुआ है तो उत्तर भारत के राज्यों में मौसम का मिजाज मिला-जुला हो गया है. इस बीच देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल भी रहा है. एक ओर लोग भीषण गर्मी से राहत दिलाने वाले मानसून का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए बुधवार (24 जून, 2026) को तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. बुधवार को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में मौसम तेजी से बदलने की संभावना है. IMD की ओर से देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. 24 से 72 घंटों के दौरान कई इलाकों में 90 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और सड़कें बंद होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, असम, मेघालय और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल के साथ-साथ सिक्किम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है.

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान दिल्ली 38°C 31°C मुंबई 28°C 26°C चेन्नई 36°C 29°C कोलकाता 35°C 29°C लखनऊ 41°C 31°C पटना 39°C 29°C रांची 34°C 25°C भोपाल 33°C 24°C जयपुर 37°C 29°C शिमला 27°C 19°C नैनीताल 28°C 22°C