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Aaj ka Mausam 24 June 2026: 90 KMPH की रफ्तार से चलेगी आंधी, 19 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट, जानिये अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 24 June 2026: मॉनसून 2026 एक बार फिर कई राज्यों में एक्टिव हुआ है तो उत्तर भारत के राज्यों में मौसम का मिजाज मिला-जुला हो गया है. इस बीच  देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल भी रहा है. एक ओर लोग भीषण गर्मी से राहत दिलाने वाले मानसून का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए बुधवार (24 जून, 2026) को तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. बुधवार को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में मौसम तेजी से बदलने की संभावना है. IMD की ओर से देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. 24 से 72 घंटों के दौरान कई इलाकों में 90 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं.  उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और सड़कें बंद होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, असम, मेघालय और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल के साथ-साथ सिक्किम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है.

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By: JP Yadav | Last Updated: June 24, 2026 9:00:28 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-NCR बुधवार (24 जून, 2026) को धूल भरी आंधी के बाद गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना IMD की ओर से जताई गई है. दिल्ली और एनसीआर में दोपहर के दौरान 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में बुधवार (24 जून, 2026) को मौसम का मिजाज मिला-जुला रहेगा. दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फर नगर, मुरादाबाद, आगरा, हरदोई, हापुड़, हमीरपुर, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, मथुरा, आगरा, पीलीभीत और पूर्वांचल के आजमगढ़ में भारी बारिश के साथ-साथ आंधी और तूफान की चेतावनी है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में बुधवार (24 जून, 2026) को यूपी से सटे सिवान, भोजपुर, गया, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर, बेगूसराय और खगड़िया में भारी बारिश के साथ-साथ तूफान का अलर्ट जारी है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में बुधवार (24 जून, 2026) को रांची, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, बोकारो, दुमका और जमशेदपुर में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. तेज हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

मौसम विभाग बुधवार (24 जून, 2026) को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी और नैनीताल सहित 8 जिलों के लिए 24 और 25 जून को आंधी-तूफान और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

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राजस्थान में मौसम का हाल

राजस्थान में लंबे समय से पड़ रही गर्मी के बीच बुधवार (24 जून, 2026) को बारिश राहत लेकर आ सकती है. जयपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, सीकर, बूंदी और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान है.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है. खासकर पश्चिमी घाट के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में शुमार बुधवार (24 जून, 2026) को असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी बारिश का नया दौर शुरू होने वाला है. कई जिलों में तेज बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. कुछ जगहों पर तेज बारिश से बाढ़ की स्थिति बन सकती है.

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पंजाब और हरियाणा में भी मौसम अचानक बदल सकता है. कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है. कुछ जिलों में बारिश के साथ उमस परेशान कर सकती है.

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