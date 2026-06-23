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Aaj ka Mausam 23 June 2026: 22 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी, क्या दिल्ली-NCR में भी बरसेंगे बादल? जानिये अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 23 June 2026: अगले 24 घंटे को दौरान, केरल और कर्नाटक के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है. वहीं, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भी मंगलवार (23 जून, 2026) को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. दक्षिण के राज्यों की बात करें तो लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. उत्तर भारत समेत देश के अन्य हिस्सों में भी मौसम बदलेगा. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों में गरज-चमक, तेज हवाओं तथा धूलभरी आंधी के साथ बारिश की संभावना है.. वहीं, वहीं बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और दक्षिण गुजरात में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है.

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किन राज्यों में होगी बारिश?

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, केरल , पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नगालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान.


By: JP Yadav | Published: June 23, 2026 8:54:24 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-NCR में मंगलवार (23 जून, 2026) को करोड़ों लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने वाली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर के आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में मंगलवार (23 जून, 2026) को मिला-जुला मौसम रहने का अनुमान है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हमीरपुर, कुशीनगर, बस्ती, कानपुर, झांसी, अयोध्या, रामपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार (मंगलवार (23 जून, 2026) को राजधानी पटना, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर और अररिया में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में मौसम का रुख बदला हुआ है. इसके चलते मंगलवार (23 जून, 2026) को उत्तर-पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड में मानसून सामान्य से 7 से 10 दिनों की देरी से आ सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार (23 जून, 2026) को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, चंपावत, टिहरी और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल में मंगलवार (23 जून, 2026) को बारिश के आंधी का अलर्ट है. मंगलवार को राजधानी शिमला, सुंदरनगर, कांगड़ा, जोत और मुरारी देवी में बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ बारिश की संभावना है. वहीं अगले 4 दिनों तक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में मंगलवार (23 जून, 2026) को गर्मी के साथ ही कई हिस्सों में बारिश होगी. चुरू, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, बारन, करौली, अलवर और कोटा में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

मंगलवार (23 जून, 2026) को दक्षिण के कई राज्यों में बारिश की संभावना है. अगले 24 घंटे को दौरान, केरल और कर्नाटक के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों (खासकर असम और मेघालय) में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 28 जून तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में काफी बारिश होने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग, निचली दिबांग घाटी, पश्चिम कमेंग, पूर्वी कमेंग, पापुम पारे, लोहित और नामसाई जिलों में बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी सियांग, ऊपरी सियांग, निचली सियांग, दिबांग घाटी, अंजाव, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग सहित कई अन्य जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में मंगलवार (23 जून, 2026) को गरज-चमक, तेज हवाओं तथा धूलभरी आंधी के साथ बारिश की संभावना है.

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