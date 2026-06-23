Aaj ka Mausam 23 June 2026: 22 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी, क्या दिल्ली-NCR में भी बरसेंगे बादल? जानिये अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 23 June 2026: अगले 24 घंटे को दौरान, केरल और कर्नाटक के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है. वहीं, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भी मंगलवार (23 जून, 2026) को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. दक्षिण के राज्यों की बात करें तो लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. उत्तर भारत समेत देश के अन्य हिस्सों में भी मौसम बदलेगा. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों में गरज-चमक, तेज हवाओं तथा धूलभरी आंधी के साथ बारिश की संभावना है.. वहीं, वहीं बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और दक्षिण गुजरात में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है.

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान दिल्ली 38°C 29°C मुंबई 28°C 26°C चेन्नई 35°C 28°C कोलकाता 36°C 28°C लखनऊ 40°C 31°C पटना 39°C 29°C रांची 34°C 25°C भोपाल 32°C 25°C जयपुर 37°C 28°C शिमला 27°C 19°C नैनीताल 28°C 21°C

मौसम संबंधी चेतावनी मुख्य बिंदु (i) अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के महाराष्ट्र (मुंबई सहित), तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों, और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। (ii) पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम… pic.twitter.com/8evtyroxCP — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 22, 2026

किन राज्यों में होगी बारिश?

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, केरल , पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नगालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान.