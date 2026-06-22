Aaj Ka Mausam 22 June: 70 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 17 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट; जानिए आपके यहां का हाल

Aaj Ka Mausam 22 June: काफी दिनों की सुस्ती के बाद देश के कई राज्यों में मॉनसून 2026 एक बार फिर सक्रिय हो गया है. IMD ने सोमवार ( 22 जून, 2026) को दिल्ली समेत 17 राज्यों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कई जगहों पर 70 किमी प्रति घंटे तक हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा, बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश, जबकि यूपी में लू और गर्मी जारी रहने की संभावना जताई गई है. उधर, 23 जून के आसपास महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं.

Maximum temperatures are in the range of 40-42°C over a few places over Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh, Vidarbha; at isolated places over Telangana, Bihar, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Odisha, West Rajastha, West Uttar Pradesh, and below 40°C over rest parts of the country. pic.twitter.com/UqvHJAijEQ — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 21, 2026

यहां पर बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून 27 जून के बाद पहुंच सकता है.