  • Home>
  • Gallery»
  • Aaj Ka Mausam 22 June: 70 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 17 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट; जानिए आपके यहां का हाल

Aaj Ka Mausam 22 June: 70 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 17 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट; जानिए आपके यहां का हाल

Aaj Ka Mausam 22 June: काफी दिनों की सुस्ती के बाद देश के कई राज्यों में मॉनसून 2026 एक बार फिर सक्रिय हो गया है. IMD ने सोमवार ( 22 जून, 2026) को दिल्ली समेत 17 राज्यों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कई जगहों पर 70 किमी प्रति घंटे तक हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा, बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश, जबकि यूपी में लू और गर्मी जारी रहने की संभावना जताई गई है. उधर,  23 जून के आसपास महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं.

यहां पर बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून 27  जून के बाद पहुंच सकता है. 

शहर अधिकतम तापमान   न्यूनतम तापमान 
दिल्ली 41°C 27°C
मुंबई 35°C 30°C
चेन्नई 39°C 29°C
कोलकाता 36°C 28°C
लखनऊ 42°C 31°C
पटना 40°C 31°C
रांची 33°C 24°C
भोपाल 36°C 26°C
जयपुर 37°C 27°C
शिमला 26°C 15°C
नैनीताल 27°C 17°C

 


By: JP Yadav | Last Updated: June 22, 2026 8:44:25 AM IST

Follow us on
Google News
Weather In Delhi NCR - Photo Gallery
1/10

दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार (22 जून, 2026) को हल्की बारिश की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर में 22 जून को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. लेकिन अगले दिनों के दौरान 23 और 24 जून को बारिश होने की संभावना काफी कम है.

You Might Be Interested In
Weather in Uttar Pradesh - Photo Gallery
2/10

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में सोमवार (22 जून, 2026) को भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर सोमवार को भी जारी रहने वाला है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 24 जून तक लू चलने की संभावना है. सोमवार को कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज में मौसम शुष्क रहेगा. गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर में भी लू चलने के संकेत हैं.

weather in bihar - Photo Gallery
3/10

बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में सोमवार (22 जून, 2026) को सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कुछ जगहों पर गर्मी और उमस परेशान कर रही है तो कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. IMD के मुताबिक, बिहार में मॉनसून की गतिविधियां तेज होने लगी हैं. अगले सात दिनों तक बारिश की संभावना बनी रहेगी.

You Might Be Interested In
weather in Jharkhand - Photo Gallery
4/10

झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में सोमवार (22 जून) को आंधी-बारिश का अलर्ट है. राजधानी रांची, जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम), धनबाद, बोकारो, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, पलामू में बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है.

weather in Uttarakhand - Photo Gallery
5/10

उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड सोमवार (22 जून, 2026) को बारिश का अलर्ट जारी है. IMD के अनुसार, उत्तराखंड में सोमवार को देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना है.

weather in Himachal pradesh - Photo Gallery
6/10

हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

पर्वतीय राज्य में हिमाचल प्रदेश में सोमवार (22 जून, 2026) को कई जिलों में छिटपुर बारिश हो सकती है. राजधानी शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, सोलन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है.

weather in Rajasthan - Photo Gallery
7/10

राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में सोमवार (22 जून, 2026) को धूलभरी आंधी का अलर्ट है. राजधानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनूं, जैसलमेर, बाड़मेर में तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना है.

Weather in South India - Photo Gallery
8/10

दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम ज्यादा खराब रह सकता है.

North East Weather - Photo Gallery
9/10

पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 22 जून को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है. IMD के मुताबिक, कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है.

You Might Be Interested In
Weather in punjab Haryana - Photo Gallery
10/10

पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब में सोमवार (22 जून) को आसमान में बादल छाए रहने, गरज के साथ छींटे पड़ने और बूंदाबांदी की संभावना है. कुछ जिलों में सामान्य से मध्यम बारिश हो सकती है जबकि 23 जून से मौसम साफ हो जाएगा और गर्मी बढ़ेगी. पड़ोसी राज्य हरियाणा में हल्की बारिश की संभावना है. हरियाणा में 22 से 24 जून को छिटपुट बारिश होने की संभावना है. गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, पानीपत, हिसार, रोहतक, अंबाला, सोनीपत, यमुनानगर, भिवानी में आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट है.

Tags:
Aaj Ka Mausamtoday weather
Aaj Ka Mausam 22 June: 70 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 17 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट; जानिए आपके यहां का हाल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Mausam 22 June: 70 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 17 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट; जानिए आपके यहां का हाल - Photo Gallery
Aaj Ka Mausam 22 June: 70 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 17 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट; जानिए आपके यहां का हाल - Photo Gallery
Aaj Ka Mausam 22 June: 70 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 17 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट; जानिए आपके यहां का हाल - Photo Gallery
Aaj Ka Mausam 22 June: 70 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 17 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट; जानिए आपके यहां का हाल - Photo Gallery