Aaj Ka Mausam 21 June: मॉनसून की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता, दिल्ली समेत 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट; जानिये देशभर में आज का मौसम
Aaj Ka Mausam 21 June: देशभर में मौसम का मिजाज मिलाजुला नजर आ रहा है. एक ओर उत्तर भारत के लोग उमस, गर्मी और कहीं-कहीं लू से परेशान हैं तो मॉनसून 2026 रुठ गया लगता है. जबकि मॉनसून की धीमी रफ्तार ने किसानों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जून के पहले तीन हफ्तों में सामान्य से काफी कम बारिश होने के कारण कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति बनने लगी है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 से 18 जून के बीच देश में सामान्य से करीब 40 प्रतिशत कम बारिश हुई है. वहीं, देश के कई राज्यों में लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान हैं.
कहां-कहां होगी बारिश
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, रविवार (21 जून, 2026) को देश के 23 राज्यों (यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना) में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में गर्मी भी परेशान करेगी.
|शहर
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|न्यूनतम तापमान
|दिल्ली
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|मुंबई
|33°C
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|चेन्नई
|34°C
|29°C
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|35°C
|28°C
|लखनऊ
|41°C
|31°C
|पटना
|39°C
|29°C
|रांची
|33°C
|25°C
|भोपाल
|34°C
|27°C
|जयपुर
|37°C
|26°C
|शिमला
|28°C
|19°C
|नैनीताल
|29°C
|21°C
⚠️ IMD Weather Warning !
🌧️ Isolated heavy to very heavy rainfall is likely over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim and Northeast India during the week.
🔴 Possibility of isolated extremely heavy rainfall over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim till 21 June.
Stay updated with… pic.twitter.com/xASyBpb308
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 20, 2026
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में में रविवार (21 जून, 2026) को बारिश-तूफान का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक. दिल्ली और एनसीआर में 21 जून को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
यूपी में रविवार (21 जून, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिमी यूपी के मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, बिजनौर, फिरोजाबाद, एटा, ज्योतिबाफुले नगर, महामाया नगर, कानपुर में बारिश का अलर्ट है, जबकि गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में रविवार (21 जून, 2026) को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. राजधानी पटना, गया, नवादा, बक्सर, सिवान, वैशाली, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, अररिया, खगड़िया , मुंगेर और बेगूसराय में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में रविवार (21 जून, 2026) को तेज बारिश-आंधी की चेतावनी है. IMD की ओर से राजधानी रांची, लातेहार, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और पलामू में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में रविवार (21 जून, 2026) को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट का अलर्ट जारी है. राज्य के पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश और पौड़ी गढ़वाल में बारिश होगी.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में रविवार (21 जून, 2026) को बारिश-तूफान की चेतावनी जारी की गई है. राजधानी शिमला, कुल्लू,कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, सोलन, किन्नौर और हमीरपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में रविवार (21 जून, 2026) को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट IMD की ओर से जारी किया गया है. राज्य के चुरू, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा में रविवार को मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
तेलंगाना के कुछ हिस्सों में रविवार (21 जून, 2026) को गर्मी का असर बना रहेगा, लेकिन हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में शाम तक बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. केरल के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रुक-रुक कर तेज बारिश होने की संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
उत्तर बंगाल और सिक्किम में रविवार (21 जून, 2026) को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. दक्षिण बंगाल के मैदानी क्षेत्रों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. कोलकाता में भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार हैं. असम के तीनसुकिया, नागांव, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, कोकराझार, बारपेटा, माजुली, धुबरी, हैलाकांडी, होजाई और जोरहाट में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब और हरियाणा में रविवार (21 जून, 2026) भारी बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है. पंजाब के लुधियाना, बठिंडा, अमृतसर, बरनाला, पठानकोट, फरीदकोट, संगरूर और फिरोजपुर में रविवार को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है.