Aaj Ka Mausam 21 June: मॉनसून की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता, दिल्ली समेत 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट; जानिये देशभर में आज का मौसम

Aaj Ka Mausam 21 June: देशभर में मौसम का मिजाज मिलाजुला नजर आ रहा है. एक ओर उत्तर भारत के लोग उमस, गर्मी और कहीं-कहीं लू से परेशान हैं तो मॉनसून 2026 रुठ गया लगता है. जबकि मॉनसून की धीमी रफ्तार ने किसानों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जून के पहले तीन हफ्तों में सामान्य से काफी कम बारिश होने के कारण कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति बनने लगी है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 से 18 जून के बीच देश में सामान्य से करीब 40 प्रतिशत कम बारिश हुई है. वहीं, देश के कई राज्यों में लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान हैं.

कहां-कहां होगी बारिश

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, रविवार (21 जून, 2026) को देश के 23 राज्यों (यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना) में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में गर्मी भी परेशान करेगी.

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