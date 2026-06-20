Aaj Ka Mausam 20 June: दिल्ली-NCR में बारिश का अलर्ट तो यूपी-बिहार में हीटवेव की वापसी, जानिए देशभर में आज का मौसम
Aaj Ka Mausam 20 June: एक ओर जहां दक्षिण के राज्यों में मॉनसून 2026 की रफ्तार धीमी पड़ी है तो उत्तर भारत में कई जगहों पर भीषण गर्मी और लू की वापसी हो गई. शनिवार (20 जून, 2026) को यूपी-बिहार में हीटवेव चलने की संभावना है, जबकि पहाड़ों (लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) में मौसम सुहावना रहेगा. मौसम विभाग ने उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान जताया है. IMD के वैज्ञानिकों की मानें तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अन्य राज्यों में जल्द प्रभावी होने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार (20 जून, 2026) को 15 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. IMD ने 23 जून से दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और छत्तीसगढ़ के कुछ राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.
किन 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट
- दिल्ली
- राजस्थान
- बिहार
- केरल
- ओडिशा
- कर्नाटक
- अरुणाचल प्रदेश
- असम
- मेघालय
- सिक्किम
- तेलंगाना
- राजस्थान
- मध्य प्रदेश
- झारखंड
- गोवा
|शहर
|अधिकतम तापमान (20 जून)
|न्यूनतम तापमान (20 जून)
|दिल्ली
|38°C
|25°C
|मुंबई
|35°C
|29°C
|चेन्नई
|38°C
|27°C
|कोलकाता
|35°C
|25°C
|लखनऊ
|42°C
|31°C
|पटना
|40°C
|30°C
|रांची
|32°C
|22°C
|भोपाल
|37°C
|26°C
|जयपुर
|37°C
|28°C
|शिमला
|24°C
|16°C
|नैनीताल
|28°C
|17°C
दिल्ली का तापमान
दिल्ली-NCR में शनिवार (20 जून, 2026) को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने के संकेत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दिए गए हैं. अगले 3 दिनों तक एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. 21 जून को भी मौसम का यही रुख बना रहेगा.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
यूपी में शनिवार (20 जून, 2026) को मौसम का मिजाज मिलाजुला रहेगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शनिवार को बारिश का अलर्ट है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम जारी रहेगा. शनिवार को राजधानी लखनऊ और उससे सटे बाराबंकी और सीतापुर जैसे जिलों में लू का असर नजर आएग. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, संभाल, बरेली, हरदोई, बहराइच, उन्नाव, गोंडा, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर में गर्मी का असर रहेगा.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में अगले सप्ताह 23 जून से मॉनसून 2026 का असर दिखाई देने लगेगा. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार (20 जून, 2026) को बिहार की राजधानी पटना, गया, जमुई, भागलपुर, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, वेस्ट चंपारण, नालंदा, नवादा, मुंगेर, सारण, रोहतास, बांका के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में मॉनसून की प्रगति के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी. कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गरज वाले तूफान आ सकते हैं.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में शनिवार (20 जून, 2026) को नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चलोमी और पिथौरागढ़ में बारिश होने की संभावना है, इसके लिए IMD की ओर से अलर्ट जारी किया गया है. बारिश का ये दौर 25 जून तक जारी रहेगा.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में शनिवार (20 जून, 2026) को बारिश होने का अलर्ट है. राजधानी शिमला, सोलन, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और सिरमौर जिले में 20 जून को बारिश का अलर्ट है. कई जिलों में ओलावृष्टि और आंधी-तूफान की भी देखने को मिल सकता है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में शनिवार (20 जून, 2026) को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर डिवीजन के कुछ हिस्सों के साथ-साथ शेखावाटी क्षेत्र में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
दक्षिण भारत में अच्छी बारिश जारी, जबकि मध्य और पश्चिम भारत में मॉनसून का इंतजार अभी बरकरार है. शनिवार (20 जून, 2026) को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र में अच्छी बारिश संभव है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
असम, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार (20 जून, 2026) को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना. सिक्किम और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल में अत्यधिक भारी बारिश संभव. गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.