Aaj Ka Mausam 20 June: दिल्ली-NCR में बारिश का अलर्ट तो यूपी-बिहार में हीटवेव की वापसी, जानिए देशभर में आज का मौसम

Aaj Ka Mausam 20 June: एक ओर जहां दक्षिण के राज्यों में मॉनसून 2026 की रफ्तार धीमी पड़ी है तो उत्तर भारत में कई जगहों पर भीषण गर्मी और लू की वापसी हो गई. शनिवार (20 जून, 2026) को यूपी-बिहार में हीटवेव चलने की संभावना है, जबकि पहाड़ों (लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) में मौसम सुहावना रहेगा. मौसम विभाग ने उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान जताया है. IMD के वैज्ञानिकों की मानें तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अन्य राज्यों में जल्द प्रभावी होने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार (20 जून, 2026) को 15 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. IMD ने 23 जून से दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और छत्तीसगढ़ के कुछ राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

किन 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट

दिल्ली

राजस्थान

बिहार

केरल

ओडिशा

कर्नाटक

अरुणाचल प्रदेश

असम

मेघालय

सिक्किम

तेलंगाना

राजस्थान

मध्य प्रदेश

झारखंड

गोवा