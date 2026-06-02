Aaj ka mausam 2 June 2026: दिल्ली-एनसीआर में क्या होगी बारिश? कहां आएगी आंधी; यहां जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka mausam 2 June 2026: पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती संचरण और दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के एक्टिव होने के संभावना के बीच देशभर में मौसम का मिजाज बदल चुका है. इसके प्रभाव के चलते उत्तर भारत में जहां बारिश और आंधी के बाद गर्मी से राहत मिली है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से भी भीषण का असर कम हुआ है तो लू खत्म हो चुकी है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आगामी 5 जून तक दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला-बदला रहेगा. मंगलवार (02 जून, 2026) को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है. एक तरह सेदिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं, इसके चलते बारिश होने की संभावना बरकरार है.