Aaj ka Mausam 19 June 2026: दिल्ली-NCR में गर्मी-उमस बनी परेशानी का सबब, किन जगहों पर मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 19 June 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदल रहा है. उत्तर भारत में गर्मी का असर जारी है, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान सहित कई राज्य शामिल हैं. IMD ने अगले 15 घंटों के अंदर 80 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है. मौसम विभाग के अमुमान की मानें तो अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश के साथ तूफान-आंधी की चेतावनी है. बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मॉनसून की प्रगति जारी है. 19 जून को गरज-चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. ओडिशा में गर्म और आर्द्र मौसम बना रहेगा. मॉनसून 23 जून के आसपास इन क्षेत्रों में और आगे बढ़ सकता है.

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