Aaj ka Mausam 19 June 2026: दिल्ली-NCR में गर्मी-उमस बनी परेशानी का सबब, किन जगहों पर मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, जानें अपने यहां का हाल
Aaj ka Mausam 19 June 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदल रहा है. उत्तर भारत में गर्मी का असर जारी है, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान सहित कई राज्य शामिल हैं. IMD ने अगले 15 घंटों के अंदर 80 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है. मौसम विभाग के अमुमान की मानें तो अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश के साथ तूफान-आंधी की चेतावनी है. बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मॉनसून की प्रगति जारी है. 19 जून को गरज-चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. ओडिशा में गर्म और आर्द्र मौसम बना रहेगा. मॉनसून 23 जून के आसपास इन क्षेत्रों में और आगे बढ़ सकता है.
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दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (19 जून, 2026) को बादल छाने और बारिश की संभावना है.यह सिलसिला आगामी 21 जून तक जारी रहेगा. शुक्रवार को दिन के दौरान इस दौरान आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है.
उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा
उत्तर प्रदेश में शुक्रवार (19 जून, 2026) कोराजधानी लखनऊ, कौशांबी, हमीरपुर, चित्रकूट, बाराबंकी, वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज, कानपुर, सीतापुर, मेरठ, बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, हरदोई, बदायूं, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, महोबा और उन्नाव में लू का अलर्ट जारी किया गया है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में शुक्रवार (19 जून, 2026) को राजधानी पटना के साथ-साथ सारण, सिवान, गया, शेखपुरा, बेगुसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नवादा, कटिहार, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, समस्तीपुर, नालंदा में बारिश का अलर्ट है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड़ में 19 जून को गरज-चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, टिहरी और नैनीताल में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में शुक्रवार (19 जून, 2026) कोहल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार (19 जून, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. शुक्रवार को कुल्लू, मंडी, शिमला में मूसलाधार बारिश हो सकती है, वहीं चंबा और कांगड़ा में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान की बात करें यहां पर मौसम का मिजाज मिला-जुला नजर आ रहा है. पूर्वी राजस्थान में शुक्रवार (19 जून, 2026) को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश जारी है. शुक्रवार को कोस्टल क्षेत्रों में भारी बारिश और तूफानी हवाएं संभव है. तेलंगाना में हीट वेव से राहत मिल सकती है लेकिन नमी अधिक रहेगी.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुक्रवार (19 जून, 2026) को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश संभव है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब और हरियाणा में रोजाना बारिश और हल्की आंधी चल रही है. पंजाब के भटिंडा, होशियारपुर, पठानकोट, मुक्तसर सहित कई शहरों में मौसम विभाग ने शुक्रवार (19 जून, 2026) को बारिश का अलर्ट जारी किया है. हरियाणा की बात करें तो 19 जून के दौरान एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. इस दौरान दक्षिणी-पश्चिमी हवाओं के चलने से तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा.