Aaj ka Mausam 18 June 2026: बिहार-UP समेत कई राज्यों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट, जानिए आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम?

Aaj ka Mausam 18 June 2026: कम बारिश की संभावना के बीच मॉनसून 2026 देशभर में बरसने के लिए तैयार है. मॉनसून केरल के तट से टकराने के बाद धीरे-धीरे देश के दूसरे राज्यों की ओर बढ़ रहा है, आगामी एक पखवाड़े के दौरान दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मॉनसून दस्तक दे देगा. इस बीच गुरुवार (18 जून, 2026) को पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती संचरण के चलते और मॉनसून की बारिश ने देश के ज्यादातर राज्यों के मौसम का मिजाज बदल दिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक,गुरुवार को राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में आंधी और बारिश का अलर्ट है, दिल्ली-मुंबई में जल्द मॉनसून के आने की संभावना IMD की ओर से जताई गई है. मौसम विभाग (IMD) की ओर से गुरुवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित 15 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

कहां-कहां होगी बारिश और आएगी आंधी

राजस्थान

मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़

उत्तराखंड

हिमाचल प्रदेश

झारखंड

जम्मू-कश्मीर

गुजरात

तमिलानडु

असम

दिल्ली

उत्तर प्रदेश

बिहार

नगालैंड

त्रिपुरा