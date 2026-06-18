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Aaj ka Mausam 18 June 2026: बिहार-UP समेत कई राज्यों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट, जानिए आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम?

Aaj ka Mausam 18 June 2026: कम बारिश की संभावना के बीच मॉनसून 2026 देशभर में बरसने के लिए तैयार है. मॉनसून केरल के तट से टकराने के बाद धीरे-धीरे देश के दूसरे राज्यों की ओर बढ़ रहा है, आगामी एक पखवाड़े के दौरान दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मॉनसून दस्तक दे देगा. इस बीच गुरुवार (18 जून, 2026) को पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती संचरण के चलते और मॉनसून की बारिश ने देश के ज्यादातर राज्यों के मौसम का मिजाज बदल दिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक,गुरुवार को राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में आंधी और बारिश का अलर्ट है, दिल्ली-मुंबई में जल्द मॉनसून के आने की संभावना IMD की ओर से जताई गई है. मौसम विभाग (IMD) की ओर से गुरुवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित 15 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

कहां-कहां होगी बारिश और आएगी आंधी 

राजस्थान
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
उत्तराखंड
हिमाचल प्रदेश
झारखंड
जम्मू-कश्मीर
गुजरात
तमिलानडु
असम
दिल्ली
उत्तर प्रदेश
बिहार
नगालैंड
त्रिपुरा

शहर अधिकतम तापमान (18 जून) न्यूनतम तापमान (18 जून)
दिल्ली 39°C 31°C
मुंबई 33°C 29°C
चेन्नई 36°C 28°C
कोलकाता 36°C 29°C
लखनऊ 40°C 31°C
पटना 39°C 30°C
रांची 35°C 26°C
भोपाल 34°C 26°C
जयपुर 38°C 28°C
शिमला 27°C 19°C
नैनीताल 28°C 22°C

By: JP Yadav | Published: June 18, 2026 9:09:06 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार (18 जून, 2026) को आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग के अनुसार 18 जून से 21 जून तक दिल्ली-NCR में बारिश के साथ आंधी तूफान का अलर्ट है. गुरुवार को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है, दिन में हल्की से मध्यम बारिश होगी.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में गुरुवार (18 जून, 2026) को मिला जुला मौसम रहेगा. राजधानी लखनऊ के अलावा शाहजहांपुर, पीलीभीत, बाराबंकी, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, झांशी, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मेरठ, ललितपुर, फिरोजाबाद, रामपुर, सीतापुर, और देवरिया में बारी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान का भी अलर्ट है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में गुरुवार (18 जून, 2026) को पूर्वी चंपारण, सारण, मधेपुरा, सिवान, पूर्णिया, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, वैशाली, सारण, किशनगंज, सहरसा, कटिहार और सुपौल में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में गुरुवार (18 जून, 2026) को बोकारो, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, जामताड़ा, साहेबगंज और गिरिडीह में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में गुरुवार (18 जून, 2026) को राजधानी देहरादून में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है. इसके अलावा, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, हरिद्वार, ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग में भी बारिश और आंधी का अलर्ट है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल में गुरुवार (18 जून, 2026) को राजधानी शिमला में आंधी-बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है. इसके साथ ही कुल्लू, सोलन, बिलासपुर, लाहौल-स्पीति, सोलन, कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में गुरुवार (18 जून, 2026) को राजधानी जयपुर में बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट है. इसके अलावा बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की चेतावनी है.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

अगले 24 घंटे के दौरान केरल और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

हरियाणा के दिल्ली से सटे शहरों में बारिश का अलर्ट है, जबकि पटियाला, संगरूर, मनसा, होशियारपुर, लुधियाना, बठिंडा, पठानकोट, अमृतसर, बरनाला, गुरदासपुर, जालंधर और कपूरथला में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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