  • Home>
  • Gallery»
  • Aaj ka Mausam 17 June 2026: कई राज्यों में 80KMPH की तेज हवाओं संग बारिश की चेतावनी, जानें दिल्ली-UP समेत देश के अन्य हिस्सों का हाल

Aaj ka Mausam 17 June 2026: कई राज्यों में 80KMPH की तेज हवाओं संग बारिश की चेतावनी, जानें दिल्ली-UP समेत देश के अन्य हिस्सों का हाल

Aaj ka Mausam 17 June 2026: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से देश की राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 60 से 80 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. लोगों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने अगले 24 से 72 घंटों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.


By: JP Yadav | Published: June 17, 2026 9:21:28 AM IST

Follow us on
Google News
Weather In Delhi NCR - Photo Gallery
1/10

दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार (17 जून, 2026) को आंशिक तौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 17 जून को हल्की बारिश और तेज आंधी चलने का अलर्ट है.

You Might Be Interested In
Weather in Uttar Pradesh - Photo Gallery
2/10

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में बुधवार (17 जून, 2026) को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मेरठ, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, रायबरेली, एटा, इटावा, हमीरपुर कानपुर, बांदा, झांसी, ललितपुर,फतेहपुर, चित्रकूट, वाराणसी और प्रयागराज में आंधी के साथ बारिश हो सकती है.

weather in bihar - Photo Gallery
3/10

बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में बुधवार (17 जून, 2026) को गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.

You Might Be Interested In
weather in Jharkhand - Photo Gallery
4/10

झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में 17-19 जून-भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. झारखंड के खूंटी, रांची, सिमडेगा, बोकारो, धनबाद, देवघर, जमशेदपुर, गिरिडीह, सरायकेला,दुमका, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में बुधवार (17 जून, 2026) को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

weather in Uttarakhand - Photo Gallery
5/10

उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में IMD की ओर से 17- 19 जून-भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. बुधवार (17 जून, 2026) को
बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और चंपावत में बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

weather in Himachal pradesh - Photo Gallery
6/10

हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ का असर कायम है. बुधवार (17 जून, 2026) को राजधानी शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, ऊना, किन्नौर और कांगड़ा में मध्यम बारिश और आंधी की चेतावनी IMD की ओर से जताई गई है. 20 जून तक बारिश-आंधी का अलर्ट जारी है.

weather in Rajasthan - Photo Gallery
7/10

राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान की राजधानी जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और अलवर सहित कई जिलों में बुधवार (17 जून, 2026) को
बारिश के साथ धूलभरी आंधी चल सकती है.

Weather in South India - Photo Gallery
8/10

दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

दक्षिण के राज्यों शामिल केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मॉनसून 2026 पूरी तरह सक्रिय है. ऐसे में बुधवार (17 जून, 2026) को चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम समेत कई शहरों में अगले कुछ दिनों के दौरान भी यानी वीकेंड तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.

Weather In North East - Photo Gallery
9/10

पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

असम, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है. बुधवार (17 जून, 2026) को लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा है.

You Might Be Interested In
Weather in punjab Haryana - Photo Gallery
10/10

पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

पंजाब और हरियाणा में बुधवार (17 जून, 2026) को मिलाजुला मौसम रहेगा. पंजाब के जालंधर, अमृतसर, पटियाला, बठिंडा और गुरदासपुर में भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई गई है, वहीं हरियाणा के अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक और पंचकूला समेत कई जिलों में भी मौसम के कई रंग देखने को मिलेंगे.

Tags:
Aaj Ka Mausam
Aaj ka Mausam 17 June 2026: कई राज्यों में 80KMPH की तेज हवाओं संग बारिश की चेतावनी, जानें दिल्ली-UP समेत देश के अन्य हिस्सों का हाल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj ka Mausam 17 June 2026: कई राज्यों में 80KMPH की तेज हवाओं संग बारिश की चेतावनी, जानें दिल्ली-UP समेत देश के अन्य हिस्सों का हाल - Photo Gallery
Aaj ka Mausam 17 June 2026: कई राज्यों में 80KMPH की तेज हवाओं संग बारिश की चेतावनी, जानें दिल्ली-UP समेत देश के अन्य हिस्सों का हाल - Photo Gallery
Aaj ka Mausam 17 June 2026: कई राज्यों में 80KMPH की तेज हवाओं संग बारिश की चेतावनी, जानें दिल्ली-UP समेत देश के अन्य हिस्सों का हाल - Photo Gallery
Aaj ka Mausam 17 June 2026: कई राज्यों में 80KMPH की तेज हवाओं संग बारिश की चेतावनी, जानें दिल्ली-UP समेत देश के अन्य हिस्सों का हाल - Photo Gallery