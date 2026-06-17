Aaj ka Mausam 17 June 2026: कई राज्यों में 80KMPH की तेज हवाओं संग बारिश की चेतावनी, जानें दिल्ली-UP समेत देश के अन्य हिस्सों का हाल

Aaj ka Mausam 17 June 2026: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से देश की राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 60 से 80 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. लोगों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने अगले 24 से 72 घंटों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.