Aaj ka Mausam 14 June 2026: मॉनसून ने बदला मौसम, दिल्ली समेत 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 14 June 2026: देशभर में मौसम उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. यही वजह है कि देश में कहीं बारिश हो रही है तो कहीं गर्मी के साथ उमस का सामना लोगों को करना पड़ रहा है. रविवार (14 जून, 2026) को भी भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आगे बढ़ेगा. वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम में नम स्थिति बनी रहेगी. पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना है.