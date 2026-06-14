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Aaj ka Mausam 14 June 2026: मॉनसून ने बदला मौसम, दिल्ली समेत 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 14 June 2026:  देशभर में मौसम उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. यही वजह है कि देश में कहीं बारिश हो रही है तो कहीं गर्मी के साथ उमस का सामना लोगों को करना पड़ रहा है. रविवार (14 जून, 2026) को भी भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आगे बढ़ेगा. वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम में नम स्थिति बनी रहेगी. पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी बारिश  होने की संभावना है.


By: JP Yadav | Published: June 14, 2026 11:56:50 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में रविवार (14 जून, 2026) को भारी बारिश-तेज आंधी की चेतावनी है. दिनमें बारिश का अलर्ट है, जबकि रात के समय 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा के झोंके चलने की संभावना है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में रविवार को पूर्व के जिलों आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर प्रयागराज और देवरिया में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर, हरदोई, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़ गाजियाबाद, मोरादाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में (14 जून) को दरभंगा और मधुबनी के अलावा जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, अररिया, खगड़िया, गया, पटना, भोजपुर, वैशाली और समस्तीपुर में भारी बारिश होगी.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में रविवार को (14 जून, 2026) को जमशेदपुर, देवघर, दुमका, बोकारो, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, पलामू और साहेबगंज में बारिश और तूफान का येलो अलर्ट जारी है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में रविवार (14 जून, 2026) भारी बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर के अलावा ऋषिकेश, नैनीताल, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी गढ़वाल, चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में रविवार (14 जून, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी है. खासतौर से राजधानी शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, सोलन, किन्नौर, हमीरपुर और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी IMD की ओर से जारी की गई है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में रविवार (14 जून, 2026) को जयपुर,बूंदी, सीकर बीकानेर झुंझुनू, सवाई माधोपुर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर और उदयपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

दक्षिण के राज्यों में मॉनसून 2026 सक्रिय है. इसके चलते केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बारिश के साथ आंधी तूफान का अलर्ट है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

असम, अरुणाचल, मेघालय में रविवार (14 जून, 2026) को सामान्य से अधिक बारिश होने का अलर्ट है. असम के कोकराझार, लखीमपुर, गुवाहाटी, माजुली, बाजाली, बारपेटा, डिमा हासाओ, डिब्रूगढ़, जोरहाट,गोलाघाट, होजाई और तिनसुकिया में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

पंजाब और हरियाणा में रविवार (14 जून, 2026) को मौसम का मिजाज मिला-जुला रहेगा. पटियाला, बरनाला, लुधियाना, गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़ और होशियारपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, IMD के मुताबिक आज महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में अलग-अलग स्थानों पर बारिश होगी.

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