Aaj Ka Mausam: इश्क के दिन बारिश की एंट्री! कश्मीर से UP तक बदलेगा मौसम का मिजाज, डेट प्लान करने से पहले जरूर पढ़ें

Valentine Day Weather: जहां फरवरी में ठंड अलविदा कहने लगती है वहीं एक बार फिर से ठंडी हवाएं और सर्द मौसम देखने को मिली रहा है. राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी एक, लोग अब भी रजाई और कंबल ओढ़ रहे हैं. इतना ही नहीं कई शहरों में अब भी तापमान बढ़ रहा है. लेकिन, ठंड अभी गई नहीं है. पहाड़ों में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर एक्टिव हो गया है, जिससे मैदानी इलाकों में सुबह और रातें ठंडी हो गई हैं. इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है, और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब हो सकता है. इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा. चलिए जान लेते हैं Valentine Day के दिन मौसम कैसा रहने वाला है.