Aaj ka Mausam 13 June 2026: दिल्ली-NCR में बारिश के आसार, महाराष्ट्र-केरल समेत कई राज्यों में भारी बरसात का अलर्ट, जानें अपने यहां का हाल
Aaj ka Mausam 13 June 2026: मॉनसून 2026 के एक्टिव होने के चलते महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्यों में बारिश हो रही है. इस बीच दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश और आंधी के साथ ओले गिरने का दौर जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, शनिवार (13 जून, 2026) को भी देश के अधिकतर राज्यों में एक बार फिर से भारी बारिश और आंधी लोगों की मुसीबतों में इजाफा होने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक, देश के 17 राज्यों के लिए बारिश-तूफान की चेतावनी जारी है. इनमें देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहर भी शामिल हैं.
कहां-कहां होगी बारिश
IMD के मुताबिक, शनिवार (13 जून, 2026) दिल्ली-NCR के अलावा यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में हल्की से लेकर मध्य स्तर की बारिश का अलर्ट है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में शामिल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में तेज बारिश का अलर्ट है. पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.
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दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार सुबह तक कहीं तेज तो कहीं पर धीमी बारिश हुई. इसके चलते तापमान गिरा है. शुक्रवार (13 जून, 2026) दिल्ली-एनसीआर में मध्यम बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में शुक्रवार (13 जून, 2026) को मिलाजुला मौसम रहेगा. कहीं पर तेज तो कहीं पर धीमी बारिश होगी. मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हमीरपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर,सोनभद्र, ललितपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और देवरिया में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार की राजधानी पटना, कैमूर, भोजपुर, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, अरवल, गया, जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर,किशनगंज और खगड़िया में शुक्रवार (13 जून, 2026) को तेज बारशि और आंधी की चेतावनी है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में शुक्रवार (13 जून, 2026) को भारी बारिश के साथ-साथ आंधी का भी अलर्ट जारी है. दिन के दौरान रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, जमशेदपुर, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, दुमका, देवघर, पूर्वी सिंहभूम और पलामू में बारिश का येलो अलर्ट है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में शुक्रवार (13 जून, 2026) को बारिश की चेतावनी जारी की गई है. शनिवार को नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार (13 जून, 2026) को राजधानी शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, चंबा, ऊना और किन्नौर में बारिश के साथ तूफान आ सकता है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में शनिवार (13 जून, 2026) को भारी बारिश-आंधी की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है. राजस्थान के दौसा, जयपुर, सीकर, बीकानेर, चुरू, सीकर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू और अजमेर में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक में मॉनसून सबसे ज्यादा सक्रिय है. वहीं, बारिश के चलते कर्नाटक के पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
असम और मेघालय समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में भी लगातार हो रही बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं. शनिवार को भी पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश का अलर्ट है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब और हरियाणा में शनिवार (13 जून, 2026) को भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. होशियारपुर, बरनाला, अमृतसर, पठानकोट, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, हमीरपुर और गुरदासपुर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में बारिश का अलर्ट है.