Aaj ka Mausam 13 June 2026: दिल्ली-NCR में बारिश के आसार, महाराष्ट्र-केरल समेत कई राज्यों में भारी बरसात का अलर्ट, जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 13 June 2026: मॉनसून 2026 के एक्टिव होने के चलते महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्यों में बारिश हो रही है. इस बीच दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश और आंधी के साथ ओले गिरने का दौर जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, शनिवार (13 जून, 2026) को भी देश के अधिकतर राज्यों में एक बार फिर से भारी बारिश और आंधी लोगों की मुसीबतों में इजाफा होने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक, देश के 17 राज्यों के लिए बारिश-तूफान की चेतावनी जारी है. इनमें देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहर भी शामिल हैं.

कहां-कहां होगी बारिश

IMD के मुताबिक, शनिवार (13 जून, 2026) दिल्ली-NCR के अलावा यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में हल्की से लेकर मध्य स्तर की बारिश का अलर्ट है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में शामिल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में तेज बारिश का अलर्ट है. पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.

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