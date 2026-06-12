Aaj ka Mausam 12 June 2026: दिल्ली समेत 13 राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, 70 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; IMD ने जारी किया अलर्ट
Aaj ka Mausam 12 June 2026: देशभर में मौसम बदल गया है. दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में प्री-मॉनसून की बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से शुक्रवार (12 जून, 2026) को 13 राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है. 2 दिन तक आंधी, बिजली गिरने और 70 किमी/घंटा तक तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी किया गया है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और गैरजरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (12 जून, 2026) को सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है. ठंडी हवाएं चल रही हैं. इस बीच दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ रहा है. शुक्रवार (12 जून, 2026) को पश्चिमी यूपी के मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ज्योतिबाफुले नगर, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा में बारिश के ओले गिरने का अलर्ट है, जबकि कानपुर, रामपुर, सीतापुर, बहराइच, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर,कुशीनगर, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश हो सकती है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार की राजधानी पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय में शुक्रवार (12 जून, 2026) को मध्यम से लेकर बारी बारिश का अलर्ट है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में शुक्रवार (12 जून, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. शुक्रवार को राजधानी रांची, पलामू, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, साहेबगंज, हजारीबाग और जमशेदपुर में भारी बारिश हो सकती है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में भी शुक्रवार (12 जून, 2026) को बारिश-आंधी और ओले का अलर्ट है. शुक्रवार को रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़,बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में बारिश और तूफान की चेतावनी है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार (12 जून, 2026) को बारिश-तूफान की चेतावनी है. राजधानी शिमला कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, ऊना और हमीरपुर में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान के हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, अलवर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, धोलपुर, सीकर और जैसलमेर में शुक्रवार (12 जून, 2026) को तेज आंधी- बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
मॉनसून 2026 के एक्टिव होने के बाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा और महाराष्ट्र में भी शुक्रवार (12 जून, 2026) को अच्छी बारिश होने का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत में अगले कुछ दिनों तक वर्षा का यह दौर जारी रहने की संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
असम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है. शुक्रवार (12 जून, 2026) को भी कई इलाकों में लगातार भारी बारिश होने का अलर्ट है, जबकि बाढ़ तथा भूस्खलन का खतरा बरकरार है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, सासनगर, फिरोजपुर, अमृतसर, कपूरथला, संगरूर, पटियाला और लुधियाना में शुक्रवार (12 जून, 2026) को मूसलाधार बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, हरियाणा में गुरुवार सुबह से मौसम में बदलाव हुआ है. 12 और 13 जून को हरियाणा में बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.