Aaj ka Mausam 12 June 2026: दिल्ली समेत 13 राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, 70 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; IMD ने जारी किया अलर्ट

Aaj ka Mausam 12 June 2026: देशभर में मौसम बदल गया है. दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में प्री-मॉनसून की बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से शुक्रवार (12 जून, 2026) को 13 राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है. 2 दिन तक आंधी, बिजली गिरने और 70 किमी/घंटा तक तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी किया गया है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और गैरजरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.