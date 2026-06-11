Aaj ka Mausam 11 June 2026: दिल्ली समेत 17 राज्यों में हो सकती है भारी बारिश,कहां चलेंगीं 100 Kmph से हवाएं; जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Aaj ka Mausam 11 June 2026: देशभर के मौसम का मिजाज बदला हुआ है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से गुरुवार (11 जून, 2026) को देश के 17 राज्यों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ और मॉनसून की सक्रियता के कारण देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में वीकेंड तक मौसम बदला रहेगा. इस दौरान बारिश होगी और कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं. 60 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.