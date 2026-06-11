Aaj ka Mausam 11 June 2026: दिल्ली समेत 17 राज्यों में हो सकती है भारी बारिश,कहां चलेंगीं 100 Kmph से हवाएं; जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट
Aaj ka Mausam 11 June 2026: देशभर के मौसम का मिजाज बदला हुआ है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से गुरुवार (11 जून, 2026) को देश के 17 राज्यों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ और मॉनसून की सक्रियता के कारण देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में वीकेंड तक मौसम बदला रहेगा. इस दौरान बारिश होगी और कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं. 60 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार (11 जून, 2026) को आंधी-बारिश का अलर्ट का अलर्ट जारी है. दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के शहरों में मौसम विभाग की और से शुक्रवार (12 जून, 2026) को भी आंधी और हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश होने का अलर्ट है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
यूपी की राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, नोएडा, उन्नाव, फतेहपुर, मैनपुरी, इटावा और चित्रकूट में गुरुवार (11 जून, 2026)को आंधी-बारिश का अलर्ट है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररियास, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में गुरुवार (11 जून, 2026) को बारिश होने की संभावना है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
गुरुवार (11 जून, 2026) को झारखंड की राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और दुमका सहित कई जिलों में बारिश होगी.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से 11 और 12 जून के लिए भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में 11 जून से 13 जून तक 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. वहीं, 14 से 16 जून तक 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में गुरुवार (11 जून, 2026) को आंधी-बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में 11 से 13 जून के बीच जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगापुर समेत कई जिलों में धूलभरी आंधी-बारिश का अलर्ट है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
दक्षिण भारत के राज्यों में शामिल केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुरुवार (11 जून, 2026) के अलावा अगले कुछ दिनों तक भी लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
पूर्वोत्तर के राज्यों में 11 और 12 जून को व्यापक बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. असम और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब और हरियाणा में गुरुवार (11 जून, 2026) को ओलावृष्टि के साथ आंधी का अलर्ट है. पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, बठिंडा समेत पंजाब के कई जिलों में गुरुवार को बारिश होगी.मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर से हरियाणा में भी आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है.